En række lande herunder Danmark opfordrer lederne af Israel og Hamas til at blive enige om en våbenhvile.

USA og en række andre lande - herunder Danmark - opfordrer Hamas til at acceptere et forslag om våbenhvile, der tidligere er blevet præsenteret af den amerikanske præsident, Joe Biden.

Det fremgår ifølge Reuters af en fælles udtalelse udsendt af Det Hvide Hus.

- I dette afgørende øjeblik opfordrer vi lederne af Israel såvel som Hamas til at indgå de sidste nødvendige kompromiser, der skal til for at lande en aftale, lyder det i udtalelsen.

Foruden USA og Danmark er følgende lande en del af den fælles udtalelse:

Argentina, Brasilien, Bulgarien, Canada, Colombia, Frankrig, Polen, Portugal, Rumænien, Serbien, Spanien, Storbritannien, Thailand, Tyskland og Østrig.

Biden præsenterede fredag det nye forslag om våbenhvile og frigivelse af gidsler i en tale fra Det Hvide Hus. Et forslag, som ifølge præsidenten var blevet udarbejdet af Israel.

Samme dag lød det fra Hamas, at man var klar til en altomfattende aftale, herunder en udveksling af gidsler og fanger, hvis Israel stopper krigen i Gazastriben.

Dagen efter satte Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, store spørgsmålstegn ved våbenhvileaftalen, da han sagde, at der ikke vil være nogen permanent aftale om våbenhvile i Gaza, før Hamas er "ødelagt".

Samme dag truede to af Israels mest fremtrædende ministre med at vælte den israelske regering, hvis Netanyahu går med til en aftale om at afslutte krigen i Gaza, uden at Hamas er nedkæmpet.

Mandag lød det så fra Netanyahu, at det var forkert, når der blev sagt, at aftaleudkastet til en våbenhvile indebærer, at Israel vil stoppe krigen i Gaza uden at have fået sine krav opfyldt.

Han fastslog, at et helt centralt krav fra Israels side er, at den militante bevægelse Hamas skal være nedkæmpet, før krigen kan stoppe.

Forhandlinger om en våbenhvile mellem Israel og Hamas har været i gang i flere måneder og er gentagne gange gået i stå.

Onsdag begyndte så forhandlingerne, der mægles af blandt andet Egypten og Qatar, om det nye forslag til en våbenhvile.

To egyptiske sikkerhedskilder fortæller torsdag til Reuters, at der indtil videre ikke er sket et gennembrud i forhandlingerne.

/ritzau/