Demokraterne giver i år taletid til en bred vifte af politikere af forskellige køn, hudfarver og etniciteter.

Når Demokraterne i USA mandag indleder det nationale partikonvent, er flere ting ikke som i de forgangne år.

For det første har coronaudbruddet tvunget partiet til at holde det meste af konventet på nettet.

Og for det andet vil der denne gang være fokus på ikke færre end 17 politiske stortalenter eller kommende stjerner, der får taletid ved konventet.

- Disse unge folkevalgte vil tilbyde en diversitet af forskellige idéer og perspektiver om, hvordan vi flytter Amerika fremad. Men de vil alle tale til den fremtid, vi bygger sammen, lyder det i en udtalelse fra Det Demokratiske Parti.

Tidligere år har rampelyset været rettet mod en enkelt person. I 2004 var det en yngre, karismatisk senator fra Illinois, der fik chancen for at tale til hele nationen fra denne platform.

Hans navn var Barack Obama. Fire år senere blev han valgt til USA's første sorte præsident.

Blandt de 17, der skal tale i år, er en bred vifte af politikere og aktivister af forskellige køn, hudfarver og etniciteter.

Det gælder blandt andet Navajo-stammens præsident, Jonathan Nez, og den 33-årige delstatssenator Yvanna Cancela fra Nevada, som har cubanske rødder.

En af de mere kendte er Stacey Abrams fra Georgia, der taler tirsdag.

Abrams var et af de navne, der var på tale som en mulig vicepræsidentkandidat for Joe Biden. Biden endte som bekendt med at vælge senator Kamala Harris.

På konventet skal Biden og Harris formelt vælges som partiets præsidentkandidat og vicepræsidentkandidat.

Op til præsidentvalget i år har Demokraterne fået kritik for ikke at have plejet talentmassen i partiet godt nok.

Mange af partiets medlemmer og vælgere ser ikke meget fornyelse i, at det er den 77-årige Joe Biden, der stiller op som præsidentkandidat ved valget i november.

Ud over de yngre politiske talenter, som partiet i år ønsker at give et løft ved at give dem taletid ved konventet, skal en række af partiets mest fremtrædende medlemmer tale.

Det gælder blandt andre de tidligere præsidenter Bill Clinton og Barack Obama samt den meget populære tidligere førstedame Michelle Obama.

/ritzau/Reuters