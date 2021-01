Vi skal handle nu, hvis vi skal nå at redde kloden.

Sådan lyder budskabet fra 17 af verdens førende forskere, der er gået sammen for at åbne øjnene på verdens ledere. Klimakrisen er nu på et så kritisk stadie, at vi går en meget uhyggelig fremtid i møde.

Ifølge en ny prognose er klimaforandringerne eskaleret i sådan en grad, at det kan have store og i flere tilfælde fatale konsekvenser for alle levende væsener på Jorden.

»Menneskeheden er skyld i, at kloden bliver stadig mindre i stand til at opretholde komplekse livsformer,« siger lederen af studiet, professor Corey Bradshaw fra Flinders-universitetet i Australien, til CNN.

Og det er værre end hidtil antaget. Den konklusion er kommet på baggrund af 150 forskellige studier af klimaforandringerne, som er en del af den nye prognose.

Dog er det formentlig ikke ny information for de fleste, at klimaforandringerne truer vores eksistens på Jorden. I flere år har eksperter advaret om, hvilke konsekvenser menneskers udnyttelse af verdens ressourcer har.

Organisationen World Wide Fund for Nature har blandt andet påvist, at bestande af vilde dyr er faldet med gennemsnitligt 68 procent de seneste fire årtier.

»At standse tabet af biodiversitet er ikke på nogen landes liste over toppioriteringer. Her handler det i stedet om faktorer som beskæftigelse, sundhedsvæsen og økonomisk vækst,« siger professor Paul Ehrlich fra Stanford-universitetet i USA, der også er en del af det nye studie.

En anden af de 17 forskere, professor ved California Universitet Daniel Blumstein, siger til CNN, at han tror, de fleste anerkender, at der er et problem. Det er bare få, der ønsker at ofre noget for at gøre noget ved det.

Forskerne mener dog, at alt håb ikke er ude endnu, men det vil kræve hurtige og fundamentale ændringer i de økonomiske systemer, bedre uddannelse og en større grad af lighed.