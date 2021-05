I takt med at verden åbner, bliver det også lettere for folk at rejse ud og opleve verden igen.

Og selvom det umiddelbart skulle skabe begejstring, så var stemningen alt andet end glædelig i London Luton Airport i fredags.

Her opstod der nemlig et større slagsmål mellem flere familier i den store afgangshal, skriver check-in.dk.

Da slagsmålet blev optaget på video af flere andre passagerer, har det ikke været svært for politiet at identificere de involverede.

Three passengers in hospital and 17 arrested after Luton Airport brawl. https://t.co/DKZ7y1CI3U pic.twitter.com/Ya8ZmCvhNv — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) May 15, 2021

17 personer er derfor blevet anholdt, og fire personer måtte modtage behandling for kvæstelser.

Der er efterfølgende blevet rejst tiltale mod 11 af de anholdte, som alle er mænd i alderen 20 til 55 år.

Det britiske politi oplyser ikke nationaliteterne på de involverede, men rumænske News.ro skriver, at der er tale om rumænske statsborgere. Det har mediet fået bekræftet af repræsentanter fra den rumænske ambassade i London.

London Luton Airport er en lufthavn nord for London, hvor flere lavprisselskaber som easyJet, Ryanair og Wizz Air har mange afgange. Wizz Air har blandt andet 11 flyruter til forskellige destinationer i Rumænien fra lufthavnen.