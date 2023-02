Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fredag morgen er der luftalarm over det meste af Ukraine.

»Der er store fare for missilangreb. Jeg vil gerne understrege, at man ikke skal ignorere luftalarmerne,« som det eksempelvis lyder fra Serhiy Popko, leder af den militære administration i landets største by, Kyiv.

Flere steder er der allerede meldinger om nedslag fra russiske missiler, raketter eller droner.

Den ukrainske by Zaporizjzja har været under et massivt russisk angreb tidligt fredag.

Her er byen blevet ramt 17 gange i løbet af kun en time.

Det meddeler bystyret på beskedtjenesten Telegram.

»På bare en time blev 17 fjendtlige angreb dokumenteret i byen. Det er det største antal siden begyndelsen på invasionen,« lyder det fra Anatoliy Kurtiev, en sekretær for byrådet.

Angrebene skulle have været rettet mod infrastruktur til energi i den sydøstlige by, hvor der i nærheden ligger et atomkraftværk.

Der er ligeledes meldinger om, at også den nordøstlige by Kharkiv skulle være ramt af russiske missilangreb fredag morgen.

Her lyder det fra områdets guvernør, Oleg Sinegubov, at kritisk infrastruktur er blevet ramt.

»Der blev registreret omkring 10 eksplosioner,« skriver han på telegram.

Kharkiv-borgmester Ihor Terekhov oplyser samme sted, at der er strømafbrydelser flere steder i byen.

Opdateres...