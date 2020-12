Hvad politiet til at starte med betragtede som en banal sag om en forsvunden teenager, har nu udviklet sig i en mere dyster retning.

Siden lørdag er den sydsvenske 17-årige dreng Mattias ikke set i live, efter han omkring kl. 00.30 forlod en fest i Ljungby, der ligger 140 km fra den dansk-svenske grænse ved Helsingør.

På trods af en større eftersøgning i weekenden med helikopter og hunde er det ikke lykkedes at finde spor efter den blonde teenager.

Så sent som onsdag var en gruppe på omkring 80 personer fra organisationen Missing People ude at lede efter den unge mand i skovområderne omkring Ljungby, men heller ikke her, var der spor efter Mattias.

Umiddelbart efter, at den unge mand forsvandt lørdag nat, oplyste politiet, at de ikke havde anledning til at tro, at Mattias var forsvundet under mistænkelige forhold.

Den positive udmelding fik dog kun lov til at stå indtil i dag, hvor politiet pludselig ændrede deres fokus i sagen.

Fra at være blevet betragtet som en ‘almindelig’ forsvindingssag meddeler politiet nu, at de kigger på sagen ud fra en mulighed om, at den 17-årige svensker er blevet bortført eller bliver holdt indespærret.

»Vi har ingen mistænkt, men vi har en anledning. Det drejer sig om en oplysning, vi har fået,« siger områdechef for lokalpolitiet i Ljungby, Roger Olsson, til avisen Aftonbladet.

Det er politiet selv, der har lavet en anmeldelse om ‘människorov’, som er den bestemmelse i den svenske straffelov, som bortførelse og indespærring falder ind under.

Anmeldelsen er ifølge politiet nødvendig for, at de kan efterforske sagen ud fra den nye oplysning, de har fået, men områdechefen understreger, at der skal ‘meget lidt til’, før man vælger at lave en anmeldelse.

Områdechefen ønsker ikke uddybe, hvilken oplysning politiet har fået, som kunne indikere, at 17-årige Mattias er blevet bortført eller bliver holdt indespærret.

Sidste gang Mattias blev set i live var halvanden time efter, at han havde forladt sine venner til festen.

Her havde han banket på døre i et boligområde og spurgt om vej.