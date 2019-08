Iført en hjelm med Go Pro-kamera og bevæbnet til tænderne gik norske Philip Manshaus til angreb på en moské. Men allerede inden terrorangrebet havde han begået en frygtelig ugerning.

Mod sin egen familie.

Da politiet efter angrebet stormede Manshaus’ bolig lørdag aften, fandt de hans 17-årige stedsøster dræbt.

Nu står familien frem og sætter ord på sorgen og chokket. De offentliggør også navnet på den 21-årige terrorsigtedes offer.

»Vi har været i tæt dialog med forurettedes familie, og i samråd med familien går vi nu ud med drabsofferets identitet. Det var 17-årige Johanne Zhangiia Ihle-Hansen, som blev dræbt,« siger politiadvokat Fredrik Hjort Kraby på en pressekonference.

Philip Manshaus blev anholdt ved al-Noor-moskéen i Oslo-forstaden Bærum lørdag aften.

Selvom Manshaus var bevæbnet med flere skarpladte våben og affyrede skud i moskéen, kom ingen alvorligt til skade. To ældre mænd overmandede Manshaus, før politiet ankom til stedet og anholdt ham.

Efter et grundlovsforhør mandag blev Manshaus sigtet for terror og varetægtsfængslet i fire uger med forbud mod at modtage besøg eller breve. De første to uger varetægtsfængsles han i isolation.

21-årige Philip Manshaus er den formodede gerningsmand bag et angreb på en norsk moské. Han er sigtet for drab og drabsforsøg.

Philip Manshaus’ familie er rystet over angrebet, men lettet over, at ingen blev dræbt i moskéen. I modsætning til i deres eget hjem.

»Familien er i dyb sorg og i chok over det, der er sket. De må nu tage sig så godt af hinanden, som de kan,« siger Vibeke Hein Bæra, som er bistandsadvokat for den sigtedes far, der også er stedfader til den dræbte Johanne Zhangiia Ihle-Hansen.

Hun fortæller til norsk TV 2, at familien ikke har været i kontakt med Philip Manshaus, siden han gik til angreb på moskéen.

Men i en udtalelse til pressen tager Philip Manshaus’ familie dyb afstand fra hans gerninger - og takker for de kondolencer, der er kommet fra netop det miljø, Manshaus havde til hensigt at skade med sit angreb.

»Vores familie vil gerne takke det islamiske miljø for den omtanke, som det har vist os. Familien tager stærk afstand fra hændelsen, som et af vores familiemedlemmer stod bag, og som har ramt os hårdt,« lyder det blandt andet i udtalelsen.

I første omgang blev Manshaus sigtet for drab og drabsforsøg, men efter grundlovsforhøret mandag blev han også sigtet for terror.

Philip Manshaus var under angrebet iført en hjelm med et Go Pro-kamera, for at dokumentere sine handlinger.

Nu er videomaterialet imidlertid i politiets varetægt og kommer til at tjene som vigtigt bevismateriale i sagen mod den terrorsigtede nordmand.

»Vi tror, han har handlet alene, men holder alle muligheder åbne,« sagde politiadvokat Fredrik Hjort Kraby på pressekonferencen mandag.

Det er siden angrebet kommet frem, at Philip Manshaus var medlem af en skytteforening og derigennem havde lovlig adgang til jagtvåben. Han er også millionær og udviste mistænkelig adfærd i tiden op til angrebet.

Philip Manshaus har indtil videre nægtet at udtale sig i sagen, men krævede løsladelse under grundlovsforhøret.

Et krav dommeren ikke imødekom.