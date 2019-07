Den 17-årige unge mand, der brutalt stak klassekammeraten Laura Iris Haugen til døde, er dømt 13 års forvaring.

Forvaring er den hårdeste straf i norsk lov, og den betyder, at han dømmes for at have begået alvorlig kriminalitet til skade for andre.

TV 2 Norge skriver historien om dommen i en brutal sag, hvor en 17-årig ung mand vælger at tage en kniv med i skole den 31. oktober 2018.

Efter skole ringer han på døren til sin klassekammerat, Laura Iris Haugen, og stikker hende ned over 20 gange med døden til følge.

Da en nabo forsøger at hjælpe pigen, kommer offerets mor og bror kørende ind ad indkørslen, men hun dør på stedet af de mange knivstik.

Familien til den dræbte har hele tiden holdt fast i, at de ønsker, han skulle få den hårdest mulige straf. Det har han dermed fået i dag.

»De mener, det er den eneste rigtige afgørelse,« siger bistandsadvokat Nina Hjortdal til TV 2 Norge.

Den unge mands mentale tilstand har ellers været et centralt tema i retssagen. Man har diskueret, om manden skulle idømmes forvaring eller have en behandlingsdom.

Den 17-årige har nemlig selv udtalt, at han var psykotisk i gerningsøjeblikket. Han har flere gange udtalt, at han angrer, hvad han har gjort.

Derfor kan der komme en anke af dommen på tale.

'Dommen er en anden, end hvad vi havde fremført (i retten, red.), og en anke vil nu blive diskuteret,' skriver Nora Hallén, der er den unge mands forsvarer, i en pressemeddelse.

Ud fra den dømtes forklaring, så havde han udset sig Laura Iris Haugen som drabsoffer, fordi han var forelsket i hende, men ikke mente, kærligheden var gensidig.