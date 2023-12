Hvad er det sket med 17-årige Kai Zhuang?

Det er spørgsmålet, der rejser sig i den lille amerikanske by Riverdale i staten Utah.

For her er den kinesiske udvekslingsstudent sporløst forsvundet – under tilsyneladende mystiske omstændigheder. Det skriver den lokale tv-station KSL-TV.

Fredag har politichef Casey Warren således på et pressemøde fortalt, hvordan Kai Zhuangs forældre i Kina torsdag kontaktede den amerikanske high school, hvor den unge mand har været tilmeldt.

Kai Zhuang er 17 år og udvekslingsstudent fra Kina. Foto: Riverdale Police Vis mere Kai Zhuang er 17 år og udvekslingsstudent fra Kina. Foto: Riverdale Police

Beskeden var opsigtsvækkende.

Forældrene kunne fra Kina fortælle, at de havde modtaget et billede af deres søn, »der kunne indikere, at han er blevet bortført«.

Samtidig er de blevet afkrævet en løsesum.

Ifølge politichefen Casey Warren har man endnu meget få oplysninger i sagen.

Politiet i en den lille by nord for Salt Lake City har derfor fået hjælp fra FBI og andre politidistrikter.

»Betjente arbejder med fuld kraft i døgndrift for at få ham lokaliseret, så vi kan finde ud af, om han har det godt,« lød det fra ham fredag.

I første omgang meldte politiet ud, at Kai Zhuang med magt var blevet fjernet fra sit hjem i Riverdale.

Men på fredagens pressemøde lød det i stedet fra politichefen, at der ikke er indikationer på, at det har været tilfældet.

Udvekslingsstudentens værtsfamilie har fortalt politiet, at de så ham natten til torsdag og hørte ham tidligt torsdag morgen.

De var ikke klar over, at han var forsvundet, da de blev kontaktet af ordensmagten senere den dag.

»Vi håber, at vores efterforskning kan frem til hans opholdssted, så vi kan få ham sikkert hjem,« sagde politichefen Casey Warren på fredagens pressemøde.