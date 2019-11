To glas alkohol ændrede 17-årige Jhoselin Monica Calanis liv.

Sprutten gjorde hende bevidstløs, og da den bolivianske pige igen kom til sig selv, var hun stærk medtaget.

Mens hun var påvirket, udsatte hendes fire jævnaldrene drenge-venner hende nemlig for noget, der bedst kan betegnes som et voldtægts-helvede.

De gennemførte en gruppevoldtægt så grov, at hun blev livsfarligt kvæstet.

Justicia para Jhoselin Monica Calani Coria, una jovencita de 16 años y estudiante del liceo Oruro que fue víctima de violación grupal!!!! Después de permanecer más de dos semanas en terapia intensiva, falleció

Hun pådrog sig skader, som bolivianske medier beskriver som 'forfærdelige kvæstelser.'

Efter overgrebet lykkedes det hende at forlade det hus, hvor hun var blevet misbrugt.

Hun var stærk nedkølet, havde voldsomme smerter og kunne dårligt holde sig oprejst, da hun kom gående alene på gaden i Oruro i det vestlige Bolivia.

Her fandt en tilfældig forbipasserende hende og sørgede for, at hun kom på hospitalet, skriver avisen The Sun.

#ANF Muere la adolescente de 17 años, víctima de brutal violación grupal en Oruro

-->>https://t.co/OqAi7nbaBe<<-- pic.twitter.com/nfoJxhlZM6 — Agencia Fides (ANF) (@noticiasfides) November 2, 2019

Her blev hun indlagt i kritisk tilstand, og to uger efter døde hun af sine kvæstelser.

Fire mænd i alderen 16 til 17 år er mistænkt i sagen.

Ifølge sagens anklager drak de den unge pige fuld og udnyttede derefter situationen.

De er nu anholdt, mens voldtægtssagen bliver efterforsket.

»Vi lider i stedet for at fejre hendes eksamen. Jeg ønsker at sige til jer, at disse fyre må ikke gå. Retfærdigheden skal ske fyldes. De skal betale for det, de gjorde, de bør ikke straffes for mildt,« fortalte offerets mor til lokale journalister.

Politiet arbejder fortsat på at finde ud af, hvorvidt gerningsmændene var påvirkede af stoffer.

Bliver de fundet skyldige risikerer de op til 30 års fængsel.

Bolivia har været hærget af flere alvorlige gruppevoldtægter de seneste år.