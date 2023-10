En 17-årig dreng er fredag sigtet for mordet på den 15-årige Elianne Andam i det sydlige London.

Drengen skal fredag for en ungdomsret, skriver BBC, som ikke kan dele hans navn grundet hans unge alder.

Elianne Andam blev omkring klokken 8.30 onsdag stukket ihjel med en kniv, da hun var på vej i skole.

Ifølge Sky News kendte offeret og den formodede gerningsmand hinanden på forhånd, men vidner har berettet, at de ikke var i et forhold.

Drengen blev anholdt godt en time efter hændelsen, der fandt sted på den travle Wellesley Road i bydelen Croydon.

Foruden mord er den 17-årige dreng også sigtet for at være i besiddelse af en kniv.

Ifølge organisationen My Ends, der arbejder for at stoppe vold blandt unge i Croydon, er han kendt af i lokallivet.

Øjenvidner fortæller, at en buschauffør og en forbipasserende desperat prøvede at redde pigen i minutterne efter det dødelige overfald.

Hændelse har rystet mennesker i England, og flere har været forbi gerningsstedet for at aflevere blomster og kort.

Idris Elba, som er kendt fra tv-serier som The Wire og Luther, har kommenteret sagen på sin Instagram-profil. Foto: Scott Garfitt/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Idris Elba, som er kendt fra tv-serier som The Wire og Luther, har kommenteret sagen på sin Instagram-profil. Foto: Scott Garfitt/AP/Ritzau Scanpix

Angrebet har sågar fået den britiske tv-stjerne Idris Elba fra tv-serierne The Wire og Luther til tasterne med en opfordring om strengere straffe for folk, der bærer våben.

»Det er en skam, at vores land stadig skal sørge over børn, der bliver slået ihjel med knive,« står der i et opslag, han har delt på Instagram, hvori han også kondolerer overfor Elianne Andams familie.

»Vi MÅ indføre strengere afskrækkelser og straffe for at bære våben.«