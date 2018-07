En 17-årig dreng er blevet anholdt og sigtet for drabet på 13-årige Sunniva Ødegård, som blev fundet på en sti blot 150 meter fra sine forældres hus i den lille norske by Varhaug cirka 50 kilometer syd for Stavanger natten til mandag.

Den sigtede nægter sig skyldig, men erkender at have opholdt sig på den sti, hvor liget af den 13-årige pige blev fundet død. Det skriver VG.

»Nu er jeg snart hjemme. Shit!«

Sådan lød de sidste sikre livstegn fra 13-årige Sunniva Ødegård. Hun ringede søndag aften ved 22.30-tiden ringet til sin kæreste, da hun var på vej hjem fra et besøg hos en ven. Derefter blev opkaldet afbrudt, og der blev ikke svaret, da kæresten forsøgte at ringe hende op igen.

Sunniva Ødegårds far satte selv eftersøgningen i gang, da datteren ikke kom hjem til aftalt tid søndag aften, og efter flere timers eftersøgning blev forældrenes værste mareridt til virkelighed, da en ven af familien fandt Sunniva Ødegårds lig klokken 03:10 natten til mandag. Politiet havde med det samme mistanke om, at de havde med en drabssag at gøre.

»Forældrene er i chok. Det er mange oplysninger at tage ind. Det er naturligt, at der er stærke reaktioner, når de har mistet en 13-årig datter så pludseligt og brutalt som dette,« siger bistandsadvokat Harald Øglænd, som har talt med forældrene, efter at de afgav forklaring til politiet.

Han tilføjede, at familien håbede, politiet hurtigt ville finde nogle spor og en mistænkt i sagen. Det er nu sket.



På en pressebriefing oplyser politiet, at den 17-årige dreng er sigtet for drabet på baggrund af en omfattende efterforskning og adskillige vidneafhøringer. Den sigtede er af norsk afstamning og bor i lokalområdet.

»Den 17-årige er kendt af politiet, men ikke for voldssager,« sagde politiet under pressebriefingen tirsdag ifølge VG.

Ifølge politiet tyder intet på, at Sunniva Ødegård kendte den 17-årige i forvejen.

Norge og især det lille lokalsamfund med 3.000 indbyggere er i chok over det formodede drab på den blot 13 år gamle pige. Naboer fortæller om trykket stemning og tomme gader uden legende børn. Tre teenagere stopper op ved politiafspærringerne udfor det sted, hvor Sunniva Ødegård blev fundet, og holder om hinanden.

Det er stadig for tidligt at fastslå årsagen til Sunniva Ødegårds død. Den 13-årige pige vil blive obduceret tirsdag.

Mandag aften klokken 19 slog Varhaug Kirke - efter aftale med de pårørende - dørene op for alle, der havde brug for at være sammen ovenpå det chokerende fund af den 13-årige piges lig.

Politiet vil tirsdag begære den sigtede 17-årige varetægtsfængslet.