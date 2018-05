En 17-årig svensk dreng blev onsdag dømt for besiddelse af børneporno ved retten i Kalmar.

Dommen falder, efter det i retten er kommet frem, at drengen fra 2015 til 2016 har kontaktet adskillige mindreårige piger i alderen 8-11 år og bedt dem om at sende kompromitterende billeder og videoer til ham. Det skriver Expressen.

Drengen har været i kontakt med pigerne via Instagram, og på hans computer har politiet fundet i alt 731 billeder og fire videoer af børnepornografisk karakter.

Et af hans ofre, en otte-årig pige, blev ‘helt hysterisk’, ‘dødsensbange’ og ‘hyperventilerede i 20 minutter’, efter drengen havde kontaktet hende og bedt hende om at sende billeder, hvor hun poserede på en seksuel måde. Det forklarede pigens storesøster i et forhør.

Drengen havde desuden truet den lille pige med at opsøge hende med et tæskehold, hvis hun ikke gjorde, som han bad om.

Et andet offer, en pige på ni år, blev ligeledes bedt om at posere nøgen i seksuelle stillinger. Hende fortalte drengen, at han gerne ville have med i seng, lyder det i anklageskriftet.

Den 17-årige dreng har forklaret til politiet, at det børnepornografiske materiale ikke er hans, og at computeren også benyttes af andre mennesker på hans arbejdsplads.

Det har retten i Kalmar dog ikke troet på, og drengen er blevet dømt for besiddelse af børneporno, seksuelt misbrug, forsøg på udnyttelse af børn til seksuel posering samt ulovlige trusler. Han er blevet idømt psykiatrisk forvaring.

Desuden er tre af hans ofre blevet tilkendt erstatning på i alt knap 23.000 svenske kroner - cirka 16.500 danske kroner. Dem skal drengens mor betale, da han selv er under 18 år gammel.