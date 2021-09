»Jeg er blevet kaldt en løgner, en skuespillerinde betalt af regeringen for at fremme visse dagsordener, Satan, en nazist, ondskab og så mange flere ting.«

Sådan fortæller 17-årige Maisy Evans fra Newport i Wales om tiden efter, at hun stod frem på de sociale medier og fortalte om sit alvorlige sygdomsforløb med corona, hvor hun også opfordrede andre unge til at lade sig vaccine mod sygdommen.

Det skriver det britiske medie Sky News.

Efter hun stod frem, er hun blevet opsøgt af anti-vaxxers og konspirationsteoretikere, der altså blandt andet har kaldt hende for »løgner.«

Selv beskriver Maisy Evans det som »dybt frusterende« at håndtere.

Maisy Evans fik et skud af en coronavaccine i midten af august og tre dage senere, fik hun corona. Men der er ikke en sammenhæng mellem vaccinen og det alvorlige sygdomsforløb, lyder det fra hendes læge.

Maisy Evans, der blev behandlet på Grange Universitets Hospital i Cwmbran, fik symptomer som feber, hoste, svimmelhed, åndenød, tab af både lugte- og smagssans og det, hun selv beskriver som »ulidelig« hovedpine, ligesom hun også fortæller, at hun blev ramt af en corona -relateret blodprop på lungerne.

Egentlig var det med mistanke om meningitis, at hun to uger efter sygdommen brød ud, hun blev indlagt, men hun fortæller, at der viste sig at var tale om en corona-relateret blodprop på højre lunge.

De fleste af symptomerne er væk igen, men ikke åndenød, der var en af de sidste symptomer Maisy Evans fik.

I Storbritannien har de opbygget deres vaccination på en lidt anderledes måde, end vi har hjemme i Danmark. De vacciner foruden Pfizer og Moderna også med den skrottede vaccine AstraZeneca, som dog siden maj har været frarådet til folk under 40 år. Johnson og Johnson bruges ikke.