FBI og lokale myndigheder i Texas har efter egne udsagn forhindret et masseskyderi i et storcenter.

Plano. Et masseskyderi i et storcenter i Plano, Texas er ifølge lokale og føderale myndigheder blevet forpurret med en anholdelse af en 17-årig lokal.

Ifølge myndighederne har den 17-årige planlagt et angreb med skydevåben på kunder i et lokalt storcenter i midten af maj. Inden da ville den 17-årige rekruttere flere til at deltage i angrebet.

Angrebet var ifølge myndighederne inspireret af Islamisk Stat. Den 17-årige har angiveligt også forberedt "en besked til USA", der skulle offentliggøres efter et angreb og ifølge den 17-årige retfærdiggør et masseskyderi.

Den 17-årige går i high school, der omfatter 7. til 12. klassetrin.

Indtil videre er den 17-årige blevet varetægtsfængslet. Han kan løslades mod kaution på tre millioner dollar - svarende til lidt mere end 16,5 millioner kroner.

/ritzau/Reuters