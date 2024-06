I 2007 startede fastfood-krigen – men først nu er den endegyldigt slut. Med giganten McDonald's som taber.

Den amerikanske burgerkæde har onsdag tabt en omfattende sag til den irske kæde Supermac's ved EU-Domstolen.

Det skriver The Guardian.

Hele fejden bunder i McDonald's ikoniske Big Mac-burger.

For 17 år siden forsøgte Supermac's at få registreret sit navn som et varemærke, da man agtede at gøre ryk og opstart i Europa.

Men det fik McDonald's sat en stopper for.

De mente, at navnet Supermac's mindede for meget om ordene Big Mac – at det derfor ville skabe forvirring blandt kunder.

Undervejs i processen er der blevet afsagt flere kendelser, hvor begge parter har fået delvise sejre som efterfølgende er blevet appelleret. Men i 2017 ville Supermac's ikke mere.

De ville have sat en stopper for McDonald's 'eksklusive brug' af betegnelsen »Big Mac« i EU.

Ifølge Supermac's var Big Mac-betegnelsen ikke brugt i forbindelse med et restaurantnavn inden for en sammenhængende periode på fem år, hvorfor det ikke burde forhindre Supermac's i at åbne i Europa.

Samtidig anklagede de McDonald's for at fastholde påståede varemærker for »udelukkende at lægge låg på konkurrenter«.

Og EU-domstolen har nu givet Supermac's medhold.

Ifølge Pat McDonagh, grundlægger af Supermac's, er det en »afgørende og betydelig sejr for små virksomheder i hele verden«.

Det betyder nu, at Supermac's kan åbne restauranter i Europa.

McDonald's har dog stadig varemærket »Big Mac« for sine burgere. Men EU-domstolen har besluttet, at varemærket ikke gælder for kyllingeburgere, som Supermac's også sælger.

Bedømt ud for McDonald's reaktion på dommen tager de afgørelsen med ro.

»EU-Domstolens afgørelse påvirker ikke vores ret til at bruge varemærket »Big Mac«. Vores ikoniske Big Mac er elsket af kunder i hele Europa, og vi glæder os til at fortsætte med at betjene lokalsamfundene med stolthed, som vi har gjort i årtier,« siger en talsperson.