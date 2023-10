I mange år var han berømt verden over som krokodillejæger og ekspert i australske vilde dyr.

Steve Irwin var en tv-legende, der tog seerne verden over med på tur gennem den vilde natur i sine tv-programmer.

I 2006 døde Irwin på tragisk vis under optagelserne til en dokumentar om livsfarlige dyr i havet.

Siden har hans to efterladte børn, sønnen Robert på 19 år og datteren Bindi på 25, båret den naturelskende arv videre.

Robert Irwin delte lørdag et billede på Instagram, hvor han viser noget helt særligt frem – den første 'Elseya Irwin' eller 'Irwins skildpadde', der nogensinde er blevet opdrættet i en zoologisk have.

»Det her er et af mit livs højdepunkter, og et af de mest særlige øjeblikke for Australiens Zoo,« siger Robert Irwin ifølge Sky News.

»Min far ville være stolt af, at vi nu er de første til at kunne opdrætte den særlige skildpaddeart, som han opdagede. En sjælden og truet art i naturen har nu fået en ny chance,« skriver han i opslaget.

Den særlige skildpadde blev første gang opdaget af Steve Irwin og hans far, Bob Irwin, under en krokodillejagt ved Burdekin River i Australien tilbage i 1990.