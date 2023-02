Lyt til artiklen

En flyvetur på 16 timer vil nok være en udfordring for de fleste.

Forestil dig så, at du efter otte timer i luften får at vide, at flyet nu er på vej tilbage til den lufthavn, det lettede fra.

Det var situationen, som passagererne på et fly fra Air New Zealand var ude for, da de i sidste uge skulle fra Auckland til New York.

Da halvdelen af turen var tilbagelagt, måtte maskinen vende om, fordi strømsvigt og en mindre brand i John F. Kennedy-lufthavnen forhindrede det i at lande, skriver avisen NZ Harald.

Piloterne forslog selv at de kunne lande i en anden lufthavn i USA, men det ville selskabet ikke give dem lov til. Air New Zealand mente nemlig, at det ville give for store problemer med forsinkelser på andre flyruter, som senere skulle bruges til USA.

Derfor måtte piloterne simpelthen lave en u-vending og flyve hjem til New Zealand igen.

Til stor fortrydelse for mange passagerer.

En af dem fortæller til NZ Herald, at kabinen »kogte af raseri.«

Michele Carbone skulle til bryllup i USA og var i forvejen forsinket, fordi hendes oprindelige fly var blevet aflyst på grund af dårligt vejr.

Hun fortæller om andre på flyet, som var desperate, fordi de var på vej for at besøge en døende slægtning.

»Hvis du samlede alle folk fra det fly på deres værelser lige nu, ville du finde dem kogende af irritation og vrede,« fortæller Carbone.

Det er ikke mere end et par uger siden, at en anden langdistanceflyvning var ude for noget af det samme.

I begyndelsen af februar måtte et fly fra Dubai til New Zealand vende om på halvvejen, fordi massive oversvømmelser forhindrede flyet i at lande i Auckland.

Her var passagererne i luften i 13 timer, men endte altså også her samme sted, som de lettede fra.