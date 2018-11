Den militante gruppe Boko Haram intensiverer kampene i Nigeria. Mindst 16 soldater meldes savnet efter angreb.

Mindst 16 nigerianske soldater meldes savnet efter kampe mod den militante gruppe Boko Haram i den østlige del af landet.

Det oplyser militære kilder i landet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Gruppen Islamisk Stat i Vestafrika (ISWAP), der er en fraktion af Boko Haram, siger, at soldaterne er blevet dræbt.

Samtidig oplyser en anonym kilde i det nigerianske militær, at man leder overalt i området for at finde soldaterne.

- Indtil videre er 16 soldater forsvundet, men patruljer finkæmmer området for at lokalisere dem, siger den anonyme kilde.

Kampene begyndte, da bevæbnede mænd i lastvogne sent mandag angreb en militærbase og et lokalt marked i byen Kukawa. Ved angrebet trak soldaterne sig fra militærbasen for at svare igen. Siden har ingen set dem.

Angrebet kom blot få timer efter, at medlemmer af Boko Haram havde angrebet soldater i landsbyen Kumshe nær grænsen til Cameroun.

Der er cirka 200 kilometer mellem Kukawa og Kumshe.

/ritzau/