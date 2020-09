Folk i Jerevan i Armenigne melder sig frivilligt til militæret efter kampe om den omstridte Nagorno-Karabakh enklave. Nagorno-Karabakh-enklaven siger søndag, at 16 af dets soldater er blevet dræbt og over 100 andre er blevet såret under kampe med styrker fra Aserbajdsjan. Melik Baghdasaryan/Reuters