For 16 mennesker i Bangladesh bliver straffen for at sætte ild til den 19-årige Nusrat Jahan Rafi døden.

De blev alle dømt for mordet på studenten, der skulle straffes for at have beskyldt sin lærer for seksuel chikane.

Nusrat Rafi døde i april i byen Feni, en lille flække omkring 160 km uden for hovedstaden Dhaka. Det skriver BBC.

Blandt de dødsdømte er læreren, som Nusrat havde beskyldt for seksuel chikane, og to af hendes kvindelige klassekammerater.

På dette foto, der er taget den 12. april 2019, holder kvinder fotografiet af Nusrat Jahan Rafi under en protest i Dhaka. Foto: SAZZAD HOSSAIN

Mordet chokerede hele landet, men de dødsdømtes advokater siger, at dommen bliver appelleret.

At det kun varede et halvt år at få afsagt dommen, betragtes som ekstremt hurtigt i Bangladesh, hvor sådanne retssager normalt tager år at afslutte.

Efterforskningen af hendes død har afsløret en sammensværgelse for at få hende til at holde mund.

I sammensværgelsen deltog flere af hendes klassekammerater og en række betydningsfulde mænd fra området.

På dette foto taget den 12. april 2019 holder kvinder fra Bangladesh billedet af Nusrat Jahan Rafi. Foto: SAZZAD HOSSAIN

Tre lærere blev erklæret skyldige af retten torsdag. Blandt dem er skolens leder, Siraj Ud Doula, som beordrede mordet fra fængslet, da han var blevet sat fast under mistanke om chikane.

Flere medlemmer af det lokale politi har samarbejdet med de dømte. De spredte falsk information om, at Nusrat havde begået selvmord. De betjente var også på anklagebænken.

Dommen blev hilst velkommen af Nusrats familie. De bad om, at den blev udført hurtigst muligt. I Bangladesh bliver dødsdomme udført ved hængning.

Nusrat blev lokket op på taget af skolen den 6. april i år. Det var 11 dage efter, hun havde fortalt politiet, at skolelederen gentagne gange havde rørt ved hende med seksuelle undertoner.

Kvinder under demonstrationen for Nusrat Jahan Rafi i Dhaka i april i år. Foto: SAZZAD HOSSAIN

Den 6. april blev hun omringet af fire-fem mennesker, der alle bar burkaer. De lagde pres på hende for at få hende til at trække anmeldelsen tilbage.

Da hun nægtede, satte de ild til hende.

Ifølge politiet havde de håbet på at få det til at ligne selvmord. Men hun overlevede i første omgang, flygtede og fik hjælp.

Hun vidste, at hun havde frygtelige skader, så hun gav en udtalelse, som hendes bror filmede.

»Læreren berørte mig, og jeg vil bekæmpe denne forbrydelse til sidste åndedrag,« siger hun, idet hun nævner nogle af dem, der angreb hende.

Nusrat havde fået forbrændinger på 80 procent af kroppen. Hun døde fire dage senere, den 10. april.