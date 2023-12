Aktivister fra Just Stop Oil demonstrerede natten til torsdag foran Rishi Sunaks ejendom i London.

16 demonstranter fra gruppen Just Stop Oil er blevet anholdt efter en demonstration foran den britiske premierminister Rishi Sunaks hjem i det vestlige London kort efter midnat natten til torsdag.

Demonstranterne ønsker et stop for boringer for at lede efter olie i Storbritannien.

Protestgruppen siger, at omkring 18 demonstranter samlede sig uden for Sunaks ejendom i London-bydelen Kensington, hvor de slog på potter og pander, mens de gik med skilte, hvor der blandt andet stod "Anhold de rigtig kriminelle".

Just Stop Oil siger, at politiet anholdte demonstranterne. Politiet har senere bekræftet, at det har anholdt 16 personer.

- Der bør ingen hvile være for de ugudelige. Rishi Sunak har allerede forladt de løfter, han gav til sine egne børn om klimaet - han skulle have lyttet til dem, lyder det på Just Stop Oils hjemmeside.

- Ny olie og gas er en forseglet dødsattest for de unge og dem, der har gjort mindst for at bidrage til denne krise.

På hjemmesiden beskyldes Sunak for at være en "uvalgt" premierminister, der "smider vores fremtid væk for at presse mere profit ud for sine kumpaner i lobbyen for fossile brændsler".

- Folk med oversvømmede hjem kan ikke sove. Børn, der dør af sult, kan ikke sove. Lokalsamfund, der står over for naturbrande, kan ikke sove. Så hvorfor skal klimakriminelle som Rishi Sunak have en fredelig nats søvn, siger 29-årige Pia Bastide, der var med til demonstrationen.

Premierministerens kontor har afvist at give en kommentar om hændelsen.

Politiet i London skriver på X, at det har anholdt 16 aktivister fra Just Stop Oil.

- De er blevet bragt til en række politistationer i det centrale London, hvor de er i politiets varetægt, lyder det.

Just Stop Oil står bag tidligere meget omtalte aktioner.

Blandt andet var det to kvinder fra gruppen, der i 2022 kastede tomatsuppe på et Van Gogh-maleri i London.

Aktionen mod Sunak fandt sted, inden FN's klimatopmøde COP28 torsdag går i gang i Dubai.

