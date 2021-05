Hagl, isslag og kraftig vind ramte et bjergområde i Kina under et 100 kilometer langt løb. Mindst 16 er døde.

Mindst 16 deltagere i et 100 kilometers ultraløb i Kina er omkommet som følge af ekstremt vejr i området. Yderligere fem personer savnes.

Det skriver det statslige nyhedsbureau Xinhua søndag.

- Ekstremt vejr satte ind i området under løbet. Ifølge redningscentralen ramte hagl, isslag og kraftige vindstød omkring klokken 13.00 på løbets højdeetape mellem 20 og 31 kilometer, rapporterer Xinhua.

- Deltagerne led af fysisk ubehag og varmetab på grund af det pludselige fald i lufttemperaturen. Nogle af deltagerne blev meldt savnet, og løbet blev standset.

Løbet fandt sted i et bjergrigt område nær byen Baiyin i den nordvestlige provins Gansu. Ifølge Xinhua er over 700 redningsfolk sat ind i eftersøgningen af de savnede personer.

I løbet af natten til søndag er temperaturerne faldet yderligere i området, hvilket gør eftersøgningen mere vanskelig.

Midt på natten til søndag lokal tid var 151 deltagere i løbet bekræftet at være i sikkerhed.

