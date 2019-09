Taliban tager skylden for angreb, som sker midt i forhandlinger om en aftale om amerikansk tilbagetrækning.

16 civile er dræbt i et bombeangreb i Afghanistans hovedstad, Kabul. Taliban har taget skylden for angrebet.

Det oplyser en talsmand for det afghanske indenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP.

Derudover skulle over 100 mennesker være såret.

Angrebet fandt sted mandag aften lokal tid, og de første meldinger lød på 5 døde og 50 sårede. Men det er tirsdag opjusteret.

Eksplosionen er sket, mens USA's særlige udsending, Zalmay Khalilzad, er i Kabul for at diskutere et udkast til en aftale om omfattende tilbagetrækning af amerikanske tropper i Afghanistan.

Dette skulle ske til gengæld for garantier om sikkerhed.

Det var et beboelsesområde tæt på det såkaldte "Green Village", som blev ramt.

"Green Village" er et område i Kabul, som huser internationale organisationer og nødhjælpsorganisationer.

/ritzau/