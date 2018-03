Ovenfor kan du se Emma Gonzalez fra Marjory Stoneman Douglas School, der i en tale i februar opfordrede til strengere våbenlovgivning.

Tirsdag var det præcis 22 år siden, at en 43-årig gerningsmand gik ind i gymnastiksalen på en folkeskole i Dunblane i Skotland og skød og dræbte 16 børn på fem og seks år og deres lærer. Nu har de pårørende til de dræbte børn skrevet et åbent brev til eleverne fra Stoneman Douglas School i Florida, der i februar blev ramt af en lignende tragedie. Budskabet er klart: Forandringen kan ske.



»De børn, der blev dræbt eller hårdt sårede var vores døtre og sønner, vores børnebørn, vores søstre og brødre, vores niecer og nevøer, vores kusiner. Læreren var vores kone, vores søster, vores mor. Fem af os er overlevende. Gerningsmanden ejede sine fire håndvåben lovligt, og vi vidste, det havde været for nemt for ham at bevæbne sig selv med dødelige våben. Som jer svor vi at gøre noget ved det. Vi overtalte britiske lovgivere til ikke at blive overtalt af interesserne hos våbenlobbyen, og vi bad dem om at sætte den offentlige sikkerhed først og gøre, som flertallet i Storbritannien ønskede,« lyder det blandt andet i brevet, som er underskrevet af en række pårørende og offentliggjort hos Buzzfeed News.

Det er mange af de samme pårørende, som siden skoleskyderiet i Dunblane har kæmpet indædt mod den britiske våbenlobby. En kamp, der blandt andet resulterede i, at man grundlagde UK Gun Control Network, og gik på gaden og fik 700.000 personer til at underskrive en erklæring om, at håndvåben i privat regi skulle forbydes.

En kamp, der i 1997 - godt halvandet år efter skoleskyderiet i Dunblane - resulterede i et forbud mod håndvåben i Storbritannien. Der har ikke været et skoleskyderi i Storbritannien siden den dag på skolen i Dunblane.

Derfor er budskabet fra de pårørende til de dræbte i Dunblane også, at eleverne i Florida, som siden skoleskyderiet på gymnasiet i Florida 14. februar har kæmpet for et våbenforbud i USA, skal fortsætte kampen. Som det er tilfældet for aktivisterne i USA nu, blev de pårørende i Skotland også mødt af modstand fra en britisk våbenlobby og konservative politikere, der ikke ønskede forbud.

»Den første reaktion var: Du kan sige, hvor knust du føler dig, og hvordan du har mistet dit elskede barn, men du kan ikke sige noget om våben. Men det gjorde jeg,« siger Mick North til Buzzfeed.

Han mistede sin fem-årige datter Sophie den dag i marts 1996 og har siden viet hele sit liv til at kæmpe mod våben i Storbritannien. Han er samtidig en af initiativtagerne til det åbne brev, hvor de pårørende gør det klart, at eleverne i Florida har deres fulde støtte.

'Vi ønsker jer mere af den visdom og styrke til denne hårde opgave, som vil være så vigtigt, hvis man skal skåne flere amerikanere fra at lide på samme måde, som I har lidt. Hvorend I marcherer, hvorend I protesterer og uanset på hvilken måde i fører kampagne for en mere fornuftig våbenlov, vil vi være der med jer i ånden,' lyder det til slut i brevet.

Den 24. marts finder begivenheden 'March For Our Lives' sted i Washington og flere steder i hele USA, hvor man i kølvandet på skoleskyderiet i Florida vil demonstrere for at vise sin utilfredshed med den nuværende amerikanske våbenlov.

I Storbritannien var der ifølge Buzzfeed 0,07 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2016 som konsekvens af skyderier. Det tal var i USA 3,85 pr. 100.000 indbyggere i 2016.