Da en amerikansk teenagedreng så, at en yngre dreng blev mobbet, valgte han at gribe ind.

Han stille sig mellem drengen og dem, der mobbede ham, for at hjælpe - og det er højst sandsynligt den gerning, der førte til, at han efterfølgende blev skudt og dræbt.

Det skriver CNN og CBS News.

Det var i sidste uge, at amerikanske Samuel Reynolds på 16 år fra Arlington blev vidne til, at en dreng, der var yngre end ham selv, blev mobbet.

Han valgte derefter at træde til og placerede sig ind mellem de to parter for at standse det.

Det førte angiveligt til, at en af dem, der var involveret i mobningen, så sig sur på Samuel, fortæller politibetjenten Christopher Cook fra Arlington Police Department.

Torsdag eftermiddag blev Samuel skudt ude foran opgangen til den lejlighedsbygning, hvori han boede. Han blev hastigt fragtet på hospitalet og indlagt - men der var ikke noget at gøre.

Ikke længe efter blev han erklæret død.

En overvågningsvideo fra området har vist, at en ung dreng gik hen til den 16-årige, fandt en pistol frem fra bagpå sin bukser - og affyrede et enkelt skud.

Efterfølgende blev en ung dreng på 15 år anholdt - og han var ifølge politiet en af dem, der havde været med til mobningen.

Til CBS News fortæller politibetjenten Christopher Cook, at man er vred over, at en ung dreng blev dræbt for at gøre det rigtige. Samtidig er man ved at undersøge, hvordan den 15-årige mistænkte overhovedet fik fat i et våben.

»Vi er godt og grundigt trætte af, at børn i vores samfund kommer i kontakt med våben, besidder dem og bruger dem,« fortæller han.

Ifølge NBC News står den 15-årige til at blive sigtet for drab. Han sidder lige nu i en ungdomsinstitution​, men det vides ikke, om han vil blive fremstillet for retten som værende en voksen eller et barn - noget, der kan have betydning for, hvilken straf han kan blive idømt.