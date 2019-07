16-årige Axel så og optog søndagens flystyrt i Sverige, der på tragisk vis kostede ni personer livet.

Normalt er 16-årige Axel vant til høje lyde fra fly. Han bor nemlig nær flyvepladsen i den svenske by Umeå i den nordlige del af landet.

Alligevel forlod han hurtigt sofaen, hvor han sad og spiste, da han pludselig hørte en lyd, som han ikke havde hørt før.

»Jeg spurtede ud og kiggede op i luften og så et fly, der snurrede hurtigt nedad,« fortæller Axel til det svenske medie Aftonbladet.

Politiet har foretaget flere afspærringer nær ulykkesstedet. Tidligere var der risiko for, at det nedstyrtede fly kunne forårsage en brand. Det er ikke længere tilfældet. Foto: 11630 Samuel Pettersson

Han greb hurtigt sin mobiltelefon og optog flystyrtet, hvorefter han informerede sine forældre, der slog alarm og ringede 112.

Hændelsen har da også været et stort chok, som Axel beskriver som 'skræmmende'.

»Det styrtede ned med et brag – så blev alt stille. Pulsen steg helt vildt, jeg kunne knap trække vejret og stod bare og tænkte 'Hvad fanden sker der? Hvad sker der? Hvad gør jeg nu?',« siger han yderligere.

Meldingen om det tragiske flystyrt kom klokken 14.09, hvorefter der blev igangsat en stor redningsaktion med både og helikopter.

Redningsaktionen foregik også fra luften med redningshelikoptere. Foto: 11630 Samuel Pettersson

I første omgang var der ingen meldinger om tilskadekomne – kun at hændelsen var alvorlig. Men lidt over klokken 16 meddelte Region Västerbotten, at ingen havde overlevet flystyrtet, og at ni var blevet dræbt.

Flyet var et mindre et af slagsen, og om bord var der faldskærmsudspringere. Det er uklart, om nogen nåede at komme ud af flyet, inden det ramte jorden. Der er dog vidner, som siger til SVT, at de har set folk springe ud fra flyet, inden det styrtede ned.

De pårørende til de dræbte ved flystyrtet er blevet underrettet.

Umeå Kommune har efter styrtet arrangeret en krisegruppe nær flyvepladsen, hvor pårørende kan tage hen for at få støtte.