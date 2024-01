Nytårsaften endte med at få en tragisk udgang for en 16-årig dreng i London.

Den 16-årige Harry Pitman blev stukket med en kniv i London nytårsaften. Han blev erklæret død kort før midnat.

Det skriver det britiske medie Sky News.

Harry Pitman var nytårsaften ude og se på fyrværkeri sammen med en gruppe venner.

Det var her, på Primrose Hill i det nordlige London, at han endte i et skænderi med en jævnaldrende, hvilket udviklede sig til at han blev stukket og dræbt.

En anden 16-årig er blevet anholdt og sigtet for at stå bag drabet.

Nu arbejder politiet på at få sammenstykket et billede af, hvad der skete på aftenen. Politiet har i den forbindelse været ude og bede vidner og folk med videoovervågning fra stedet om at kontakte dem.

»Et dedikeret hold af betjente arbejder på at få etableret begivenhederne, der førte til sådan en meningsløs voldshandling,« udtaler en repræsentant for Londons politi til Sky News.

Drengens familie får nu hjælp af folk fra politiet, der er uddannet til at håndtere lignende situationer.