Raketten ramte kort før daggry. Sammen med sin far sad Nadine Awad og spiste morgenmad i hjemmet i Israel, da gårdspladsen foran huset pludselig blev scene for raketnedslaget og begge liv gik tabt som følge heraf.

Den 16-årige pige og hendes 52-årige far var tidligt oppe. Som troende muslimer spiste de under fasten ikke mad, efter at solen var stået op.

Derfor var det stadig mørkt, da boligen i den fortrinsvis arabiske landsby Dahmash nær Lod sydøst for Tel Aviv tilsyneladende helt tilfældigt blev angrebet fra luften.

Teenagerens mor blev såret ved raketnedslaget, men overlevede.

Den 52-årige og 16-årige blev dræbt, da en raket ramte umiddelbart udenfor deres hjem. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Familien kunne intet stille op over for det Hamas-affyrede våben, lyder det. Familiemedlemmet Ismail Arafat fortæller til et lokalt dagblad, at boligen ikke havde et beskyttelsesrum.

»Vi har intet sted at gå hen. Der er ikke beskyttelsesrum til alle her,« siger Ismail Arafat, der også bor i landsbyen.

Det er ellers vidt udbredt, at boliger i Israel har beskyttelsesrum, eller at borgerne har adgang til et.

Det fortæller TV 2’s mangeårige mellemøstkorrespondent, Steffen Jensen, til B.T.

Han har boet 27 år i Israel og har selv haft beskyttelsesrum i sit hus. Her var der vand, dåsemad og en transistorradio samt andre basale fornødenheder, siger han. Han bor nu de fleste dage om året i sit hjem på Langeland.

Ifølge Steffen Jensen er der i udgangspunktet kun beskyttelsesrum i huse opført efter 1991.

»Det afhænger af, hvornår ens hus er blevet bygget. Efter Golfkrigen blev det besluttet, at alle huse skulle have beskyttelsesrum. Alle, der har huse bygget før den tid, bruger kvarterets kommunale beskyttelsesrum,« siger han.

Ifølge IDF, de israelske forsvarsstyrker, har Hamas siden mandag affyret 400 raketter dybt ind i Israel. Mellem 85 og 90 procent af raketterne rettet mod beboede områder er blevet skudt ned af det israelske missilskjold, lyder det.

Raketnedslaget har raseret familiens hus. Foto: AP/Ritzau Scanpix

De øvrige er slået ned på israelsk jord. Ét af dem dræbte Nadine og Halil Awad.

»Jeg ved, det lyder som en kliché, for man siger altid, at de bedste mennesker er dem, der mister deres liv, men Nadine var virkelig en meget, meget speciel pige,« siger hendes rektor, Shirin Natur Hafi, til radiostationen Reshet Bet.

Ifølge Steffen Jensen lader Hamas til at have overrumplet israelerne med deres raketters rækkevidde.

For ikke alle kommunale beskyttelsesrum i Israel var tilgængelige, da konflikten brød ud.

Fragmenter eller trykket fra raketnedslaget lader til at have knust ruden ind til huset. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Først da raketterne fra Gaza-striben, som Israel eftertrykkeligt har besvaret med hundredvis af raketter den anden vej, havde været affyret i omkring et døgns tid, kunne Steffen Jensens datter komme i ly. Hun bor til daglig i Tel Aviv, fortæller han.

»Jeg tror, det er kommet bag på de israelske myndigheder, at det pludseligt er blevet nødvendigt at bruge de kommunale beskyttelsesrum igen.«

At der er beskyttelsesrum i de større byer er ellers en del af hverdagsbilledet, lyder det.

»Der er skilte på gaden, der peger vej til nærmeste beskyttelsesrum,« siger Steffen Jensen.

Den 65-årige reporter fortæller, at han er bekymret for sin datter.

»Man ville være lavet af sten, hvis man ikke var bekymret for sit barn, når hun er et sted, hvor der affyres raketter.«

Han trøster sig dog ved tanken om, at hun er god til at tage bestik af situationen, lyder det.

»Hun er en meget fornuftig pige. Jeg ved fra egne bitre erfaringer, at hvis man i krigssituationer bruger sin sunde fornuft og ikke går i panik, så øger man sine chancer for at overleve betragteligt.«

Steffen Jensen har dog brug for hyppige livstegn. Derfor har han talt ekstra meget med sin datter i denne uge.

»Vi ringer sammen mange gange i løbet af dagen. Sådan tror jeg, alle gør i Israel og i de palæstinensiske områder i øjeblikket,« siger Steffen Jensen.

Ifølge BBC er mindst 43 palæstinensere og seks israelere blevet dræbt siden mandag.