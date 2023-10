På en video kan man se en pige gå ind i en metro. Sekunder efter bliver hun båret ud af sine veninder – og nu ligger hun i koma.

På ny er en højspændt debat blusset op i Iran og trækker nu overskrifter verden over.

Ifølge den iranske Ngo Hegwan blev den unge pige, der hedder Armita Gerawand, brutalt overfaldet af det iranske moralpoliti for ikke at bære hijab. Omvendt mener myndighederne, at hun besvimede.

Senest hævder ngo'en ifølge Reuters, at pigens mor er blevet anholdt foran hospitalet, hvor hendes datter er indlagt. Igen afviser Iran og kalder det 'falske rygter'.

Rasmus Christian Elling er lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet og har studeret, boet og forsket i Iran.

Han mener ikke, det er ualmindeligt, at iranske ngo'er fremsætter anklager mod styret, som styret konsekvent benægter:

»Det er ikke første gang, vi ser sådan en situation, hvor informationer primært er baseret på anonyme kilder. Det gør, at vi har svært ved at vide, hvad der er op og ned, og det er en uheldig situation.«

»Samtidig er der ingen uafhængige journalister, som kan operere i landet. Det gør det vanskeligt at verificere, hvad der er sket, og myndighederne kan holde tingene skjult. Det nyder de godt af, for det er nemmere for dem at kontrollere og styre. Der er megen diskussion om sagen, og aktivister stiller sig mange spørgsmål i de her dage.«

De iranske myndigheder har været i højt beredskab i forbindelse med den nylige etårsdag for Mahsa Aminis død.

Hun mistede bevidstheden i det iranske moralpolitis varetægt og lå i koma i tre dage, inden hun døde 16. september 2022. Det skabte enorme demonstrationer verden over.

Hegwan har delt et billede, som ifølge organisationen er indlagte Armita Gerawand. Billedet er angiveligt taget på et hospital i Tehran, men det er ikke lykkedes BBC at verificere det.

Spørgsmålet er så, hvor troværdig Hegwan er? Rasmus Christian Elling har ikke et klart svar.

»Det er svært. Ja og nej. På den ene side er aktivistkollektiver snart vores eneste kilde til information, om hvad der foregår i Iran. Men på den anden side kan man ikke rigtig verificere, hvad de siger, for de bliver jo nødt til at holde deres kilder anonyme.«

Det samme gælder spørgsmålet om, hvorvidt Armita Gerawands mor i øjeblikket er anholdt, siger han.

»Måske er moren bare inviteret til afhøring, og så kalder nogen det en anholdelse. Men hvis myndighederne ikke har noget at skjule, hvorfor er der så et stort sikkerhedsopbud på hospitalet? Det fremstår fordækt, som om Iran har noget at skjule.«

»Myndighederne vil formentlig sige, at de sikrer, at der ikke sker uro i landet. Og det efterlader jo bare en masse spørgsmål, som er svære at få svar på. Helt generelt er det umuligt at vide på afstand.«

Efter hændelsen er en overvågningsvideo blevet frigivet, som kan ses øverst i artiklen.

Den viser, at Armita Gerewand ankommer til metrostationen. Hun venter, stiger ind og bæres kort efter ud. Videoen er desuden blevet redigeret af iranske myndigheder inden frigivelse.

Derfor ved vi reelt set ikke, hvad der er sket i toget. Og det kan være et bevidst træk fra myndighederne, mener Rasmus Christian Elling:

»Det kan være, at myndighederne udnytter sagen til egen fordel og vil have 'andre' til at sprede løgnehistorier. Hvis hun nu faktisk er besvimet – og myndighederne derigennem ønsker at udstille oppositionen som løgnere.«

»Men igen, det er svært at vide sig sikker på.«

Og det efterlader et iransk folk delt i to:

»Der er dem, som støtter pressestyret – og de stoler på myndighederne gennem deres mange officielle kanaler og propagandaapparater.«

»Og så er der en stor del af befolkningen, som går på gaden per automatik og har mistillid til alt, der kommer fra medier og staten. De mener, at myndighederne forsøger at fordreje meldinger og teorier, og de har svært ved at stole på officielle kanaler.«

»Det er ikke alle, men mange.«