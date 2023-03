Lyt til artiklen

Svensk politi er i øjeblikket på intensiv jagt for at få en 16-årige pige hjem i god behold.

Hun formodes kidnappet – og nu melder svensk politi, at veje mod Danmark – og observationer heromkring – er 'interessante' for politiet.

Det skriver Aftonbladet.

Den 16-årige pige er ikke set siden lørdag. Hun er angiveligt steget ind i en mørk personbil, og siden har ingen set hende.

Et billede af pigen er blevet delt med accept fra de pårørende. Foto: Svensk Politi. Vis mere Et billede af pigen er blevet delt med accept fra de pårørende. Foto: Svensk Politi.

Hun befandt sig i Södermanland vest for Stockholm, da hun forsvandt.

Politiet føler sig overbevist om, at pigen ikke er forsvundet frivilligt, men at der er tale om kidnapning.

»Der findes en person, som betragtes som mistænkt,« lød det fra anklager Eva Wintzell torsdag. Ingen er anholdt i sagen.

Fredag skriver svensk politi følgende om nyt i sagen:

»Politiet ønsker primært observationer fra den nat, hvor hun forsvandt og frem til begyndelsen af denne uge. Men alle, der mener at have set hende, skal tage kontakt med dem samme.«

»Politiet er forholdsvis sikre på, at hun er kørt i bil sydpå ad de store veje og ønsker at få eventuelle observationer helt ned mod Danmark. Det er meget sandsynligt, at hun eller de, der er sammen med hende, skal have stoppet forskellige steder undervejs.«

Særligt tankstationer, rastepladser og restauranter langs vejene er interessante for politiet.

Politiet sender en kraftig opfordring til borgere om, at de skal henvende sig, hvis de har nogen viden om sagen.

Også pigens forældre har udtalt sig og beder offentligheden om hjælp:

»Vi er meget bekymrede. Vi vil bare have hende hjem hurtigst muligt. Vi håber, hun har det godt og kan finde en måde at kontakte os på. At hun kan komme ind i en butik eller lignende og bede om hjælp,« siger de til Södermanland Nyheter.

Eftersom der pågår en større efterforskning, kan politiet ikke udtale sig yderligere.

Pigen beskrives som mørkhåret og 170 centimeter høj. Hun bruger ofte briller. Da hun sidst blev set, var hun iført en mørk jakke (som på billedet længere oppe) og de samme briller.