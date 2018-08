31-årige Callie Rogers var 16 år, da hun i 2003 vandt 1,8 millioner pund, der dengang svarede til 19.044.000 danske kroner. Nu ærgrer hun sig over, at hun ikke kan give sin handicappede søn det, hun gerne vil, skriver Dailymail.

Gevinsten gik blandt andet til nye bryster for 190.000 kroner, kokain for 2.650.000 kroner, tøj for 3.170.000 kroner, og så forærede hun venner og familie ca. 5.300.000 kroner af den store pengepræmie. Det eneste hun har tilbage, er det hus, hun købte til sine bedsteforældre, som hun arver, når de en dag er væk.

Men i dag fortryder hun, at pengene blev brugt, som de gjorde. Hun har nemlig ikke længere råd til at give sin seks-årige søn, Blake, de ting, han har brug for. Blake lider af cerebral parese, som er en hjerneskade foresaget af iltmangel under fødslen, som også resulterede i, at han tvillingebror var dødfødt.

Blake kan derfor ikke gå, snakke eller synke uden hjælp og vil formentlig aldrig kunne klare sig selv.

Callie Rogers er efter sin egen oplevelse blevet fortaler for, at der indføres aldersgrænser for, hvornår man kan spille spil som Lotto, ligesom der er aldersgrænser for gambling.

Hun mener at grænsen bør være 18 år, og at unge under 21, der vinder så store summer, burde få dem udbetalt i rater, som man gør det i USA.

My little love Et opslag delt af Callie Rogers (@callierogers86) den 12. Aug, 2018 kl. 4.05 PDT

Hun fortæller Dailymail, hvordan hun slet ikke kunne administrere at få så mange penge i så ung en alder. Hun købte huse uden at have den fjerneste ide om, hvilket ansvar det medførte. Callie havde aldrig betalt en regning i sit liv, da hun vandt pengene og havde derfor intet begreb om penges værdi.

»Jeg husker, at jeg sad til en fest og drak, mens folk brugte mit kreditkort til at købe MacBooks online,« fortæller hun.

Callie Rogers fortryder nu og ville ønske, at hun aldrig havde vundet pengene. Hun fokuserer nu alt sin energi på sine børn og på at lære dem værdien af penge, og at man skal arbejde hårdt for at tjene dem.