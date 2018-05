En 16-årig amerikansk dreng fortryder sandsynligvis, at han tilbage i oktober 2017 tændte et stykke fyrværkeri og kastede det ned i en kløft i en nationalpark i Oregon, USA.

Fyrværkeriet forårsagede nemlig en kæmpeskov brand, og det har nu resulteret i, at den 16-årige dreng har fået en bøde på 36,6 millioner dollers - hvilket svarer til omkring 230 millioner danske kroner.

Det skriver den lokale avis The Oregonian.

Den 16-årige dreng var længe mistænkt, og i februar i år indrømmede han så, at det var ham, der var skyld i den skovbrand, der endte med at brænde 190 kvadratkilometer ned. I et åbent brev lagde han alle kortene på bordet og bad om tilgivelse.

Brevet kunne dog ikke ændre på drengens skyld, og i retten er han blevet dømt til 1.920 timers samfundstjeneste og fem års betinget fængsel. Og nå ja: Så skal han også betale de 36,6 millioner dollars i erstatning.

Advokaten for den 16-årige dreng kalder straffen »absurd« og »fuldstændig åndsvag«, men ifølge dommeren var den helt retfærdig, da erstatningen svarer til det økonomiske tab efter branden.