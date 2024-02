16 år.

Så kort blev Darrian Williams liv.

Onsdag i sidste uge forblødte han på åben gade efter at være blevet stukket ned i en park i byen Bristol.

Sagen har rystet lokalområdet i den sydvestengelske by. Og chokket er ikke blevet mindre af, at politiet nu har anholdt to blot 16-årige drenge og sigtet dem for drabet.

Det skriver flere britiske meder. Blandt dem BBC, Sky News og The Guardian. De refererer alle en udtalelse fra det lokale politi, Avon and Somerset Police.

Endnu er der intet om et eventuelt motiv til drabet, og kun ganske få detaljer er kommet frem om det.

Overfaldet fandt sted i Rawnsley Park omkring klokken 18.

Darrian var selv i stand til at løbe efter hjælp.

A 16-year-old boy who sadly died following a stabbing in Bristol on Wednesday has been named.



While formal identification has yet to take place, we believe the victim to be Darrien Williams.



Our thoughts are with Darrien's family at this time.https://t.co/caLCpN0eV8 — Avon and Somerset Police (@ASPolice) February 16, 2024

Det lykkedes ham at slå alarm til en motorcyklist på en tilstødende vej, men for sent.

Mens den pågældende ringede efter hjælp, faldt drengen livløs sammen på gade.

Han døde på stedet.

»Vi arbejder nonstop på fuldt ud at fastslå omstændighederne omkring Darrians død. Vi helmer ikke, før de ansvarlige er stillet for retten.«

Sådan lyder det fra efterforskningsleder Neil Meade i en pressemeddelelse fra politiet.

»Tabet af endnu et ungt liv er ødelæggende, og mine tanker går til Darrians familie,« fortsætter han.

Endelig opfordrer han eventuelle vidner til at henvende sig til politiet.

De to overfaldsmænd var maskerede og forlod stedet på cykler.

De mistænkte bliver fremstillet i retten mandag.

Udover drab lyder sigtelsen også på ulovlig besiddelse af kniv.

Det er tredje gang på få uger, at en teenager har mistet livet i et knivdrab i Bristol.