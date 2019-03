En 'kold og beregnende' teenager har fået en livstidsdom efter at have tilstået at have voldtaget og dræbt den blot seks år gamle pige, Alesha MacPhail.

Efter at have benægtet erkendte Aaron Campbell til sidst i Højesteret i Glasgow, at han havde bortført den sovende pige og påført hende 'katastrofale' kvæstelser, og sagens dommer lagde heller ikke fingre imellem i karakteristikken af ham.

Aaron Campbell har udvist en 'chokerende mangel på anger' over den forbrydelse, han har begået under hele sagen, lød det fra dommeren, Lord Matthews.

Under retssagen kom de grufulde detaljer om sagen frem, da der blev læst op fra en rapport.

Campbell har fortalt sin socialrådgiver, at han skulle anstrenge sig for ikke at grine under retssagen - og at han var 'ganske godt tilfreds' med drabet.

Det kom også frem, at tanken om at begå en voldtægt morede ham, og at han havde fantaseret om at gøre noget vildt et års tid før drabet.

Da han sneg sig ind i pigens hjem på Isle of Bute i Skotland, var det for at lede efter cannabis. Aleshas far havde tidligere solgt ham stoffet.

Så snart Aaron Campbell så Alesha i sengen, vidste han, at han villle gribe muligheden for at slå hende ihjel.

Alesha MacPhail blev også efterlyst på Facebook af sin bedstemor. Det var her, hendes mor første gang hørte, at noget var helt galt. Foto: Facebook Vis mere Alesha MacPhail blev også efterlyst på Facebook af sin bedstemor. Det var her, hendes mor første gang hørte, at noget var helt galt. Foto: Facebook

»Da jeg så hende tænkte jeg kun på at dræbe hende,« fortalte han i retten.

Alesha vågnede, da han tog hende op. For at berolige hende fortalte han, at han var en ven af hendes far.

Han bortførte hende, voldtog hende og dræbte hende, før han begravede hende med ansigtet nedad i et skovområde ved et nedlagt hotel. Hendes blodige tøj skaffede han sig af med ved en nærliggende strand.

Obduktionen viste, at hun havde 117 skader på kroppen, og at hun var død af et voldsomt tryk på hendes hals og ansigt.

Ikke på et eneste tidspunkt har jeg bemærket, at du udviste så meget som en flig af en følelse. Lord Matthews, dommer

Patolog John Williams har beskrevet de kvæstelser, Aaron Campbell havde påført hendes underliv som det værste, han nogensinde har set. Nogle af dem blev påført, mens hun stadig var i live.

En DNA-undersøgelse viste, at der var DNA-spor på Aleshas krop og tøj, som matchede Aaron Campbell.

Alligevel benægtede han helt til det sidste sin udåd og hævdede, at han aldrig havde mødt Alesha, men at farens kæreste stod bag drabet på den lille pige.

Noget, dommeren også bemærkede.

»Ikke på et eneste tidspunkt har jeg bemærket, at du udviste så meget som en flig af en følelse,« sagde han, inden han oplæste dommen.

Familiemedlemmer råbte efter Aaron Campbell, da han blev ført ud af retslokalet for at fortsætte sin afsoning.

»Din forpulede, ækle, lille skiderik,« lød det eksempelvis fra Aleshas mor.

Der kommer til at gå mindst 27 år, før Aaron Campbell kan søge om benådning.