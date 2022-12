Lyt til artiklen

Voldsomme protester er brudt ud i flere græske byer, efter en teenager er blevet skudt i hovedet af politiet.

Den 16-årige dreng skulle, ifølge blandt andet Sky News, være stukket af med benzin for cirka 150 kroner uden at betale, og det var dette, som fik politiet til at løsne skud.

Episoden fandt sted 5. december, og drengen var lige siden i kritisk tilstand.

Tirsdag morgen var det dog slut, da et hospital i byen Thessaloniki erklærede ham død.

Drengen var roma, og hans død har ført til store protester fra andre romaer, som mener, at drabet har racistiske motiver.

Antonis Tasion, talsmand for det romafællesskab, hvor drengen boede, siger:

»Alle græder her. Det er urimeligt for et barn at skulle forlade det hele sådan her. Vi er i stor smerte.«

En 34-årig politimand er sigtet for forsøg på manddrab og for ulovligt at affyre sin pistol.

200 personer fra romafællesskabet demonstrerede ude foran retten, hvor politibetjenten blev fremstillet.

Her brændte de blandt andet 20-eurosedler af, som var det beløb, som drengen angiveligt stjal benzin for. Her sang de også sange om, at drabet var racistisk motiveret.

»Det var ikke benzin, det var ikke penge, betjentene skød, fordi han var roma,« lød det.

Flere voldelige protester har også spredt sig fra Thessaloniki til andre områder. Blandt andet Athen, hvor biler er blevet sat i brand og benzinbomber er blevet smidt mod politiet.

Den 16-årige dreng er ikke officielt identificeret. Ifølge politiet kørte han fra tankstationen i sin bil uden af betale. Politet satte derfor efter ham på motorcykler.

Betjenten, som skød, har forklaret, at han gjorde det, fordi han frygtede for sine kollegaers liv.