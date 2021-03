De sidder der i tusindtal. Alene og under kummerlige forhold. På flugt.

Og de er ved at udvikle sig til et gigantisk problem for Joe Biden.

For hvad skal der ske med de ifølge officielle tal omkring 15.000 uledsagede mindreårige, der lige nu befinder sig på de amerikanske grænsepatruljers overfyldte politistationer?

Så mens USAs nytiltrådte præsident kæmper for at sikre coronahjælpepakker til landets borgere, er hans håndtering af tusinder og muligvis millioner af udenlandske statsborgere ved at stjæle billedet. Kritikken er allerede haglet ned over ham. Både fra republikansk side, men også fra egne demokratiske rækker.

En grænsebetjent med flere mindreårige, der er kommet alene til USA. Foto: ADREES LATIF Vis mere En grænsebetjent med flere mindreårige, der er kommet alene til USA. Foto: ADREES LATIF

Som nyhedsbureauet AP konstaterer: 'Af en eller anden grund så de det ikke komme'.

Migranterne strømmer nemlig mod USAs sydlige grænse, og minister for indenlandsk sikkerhed, Alejandro Mayorkas, har vurderet det til at blive den største bølge i 20 år. Estimater lyder, at op mod to millioner migranter vil ankomme til grænsen mod Mexico. Bare i 2021.

Grænseagenter har i marts allerede pågrebet cirka 100.000 migranter – lige så mange som i hele februar. Travlest var 10. marts, hvor 6.200 migranter blev taget i grænsemyndighedernes varetægt.

Allerede på indsættelsedagen 20. januar lovede Joe Biden en 'mere human' politik end forgængeren Donald Trump og underskrev samme dag flere nye love på området: Eksempelvis at USA ikke længere vil afvise uledsagede mindreårige ved grænsen. Kritikere mener omvendt nu, at den mere åbne politik er grunden til, at grænsepolitiet allerede er ved at kollapse under det konstant stigende pres.

Migranter ses på en ofte benyttet sti på vej mod USA efter at have krydset Rio Grande-floden. Foto: ADREES LATIF Vis mere Migranter ses på en ofte benyttet sti på vej mod USA efter at have krydset Rio Grande-floden. Foto: ADREES LATIF

»Biden har mistet kontrollen over den amerikansk-mexicanske grænse,« som den republikanske senator Lindsey Graham lakonisk konkluderer på Twitter.

Det demokratiske medlem af Repræsentanternes Hus Vicente Gonzalez siger det således til Washington Post:

»Når man skaber et system, der tilskynder folk til at komme over grænsen, hvor de så vil blive sluppet fri, så sender det et budskab til hele Centralamerika om, at hvis du kommer over grænsen, kan du blive.«

Og så vender vi tilbage til de 15.000 børn, der lige nu er i myndighedernes varetægt efter at have taget den lange tur til USA. Pressen har endnu ikke fået adgang til de steder, hvor de opholder sig. Men i weekenden var en politisk delegation på besøg. Den demokratiske senator Chris Murphy var rystet.

»Hundredvis af børn stuvet sammen i store åbne rum. I et hjørne forsøgte jeg at holde tårerne tilbage, da en 13-årig pige hulkede uden kontrol, mens hun gennem en oversætter forklarede, hvor rædselsslagen hun var over at være blevet adskilt fra sin bedstemor,« har han skrevet på Twitter.

Han giver dog tidligere præsident Donald Trumps håndfaste indvandringspolitik skylden for alle problemerne og mener, at Biden-administrationen gør sit bedste for at rydde op i 'rodet'.

Selv kom Joe Biden med en kort kommentar søndag:

»Jeg ved, hvad der foregår i de faciliteter,« sagde præsidenten og tilføjede, at man arbejder med at genskabe et system, Donald Trump afskaffede, hvor mindreårige migranter i deres hjemland kan søge om asyl i stedet for at vandre tusindvis af kilometer mod USA.

Joe Biden er kommet under pres. Foto: CARLOS BARRIA Vis mere Joe Biden er kommet under pres. Foto: CARLOS BARRIA

Imens tog minister for indenlandsk sikkerhed, Alejandro Mayorkas, søndag på en decideret charmeoffensiv til fire forskellige tv-selskaber for at sprede et budskab om, at tingene er under kontrol. Eller i hvert fald kommer til at være det.

»Vi er i gang med at udføre vores plan. Det tager tid. Det er svært,« sagde Alejandro Mayorkas blandt andet og understregede, at grænserne stadig er lukkede og ikke pivåbne, som kritikere antyder.

Og han forsvarede desuden, at USA nu tager imod de mange børn, der dukker op uden voksne.

»Vi kommer ikke til at udvise nogen til den mexicanske ørken. Det gør vi bare ikke. Sådan er vi ikke,« sagde indenrigsministeren, men kunne dog ikke komme med et tidspunkt for, hvornår de tusindvis af børn kan blive flyttet til bedre forhold end grænsepatruljernes overfyldte bygninger.

Vi kommer ikke til at udvise nogen til den mexicanske ørken. Det gør vi bare ikke. Sådan er vi ikke Alejandro Mayorkas, indenrigsminister i USA

Den eskalerede situation fik også tidligere præsident Donald Trump til søndag at komme med et udfald mod sin efterfølger.

»Vi overleverede stolt den mest sikre grænse nogensinde til Biden-administration, og de skulle bare holde den velsmurte maskine kørende på autopilot. I stedet har de på kun nogle få uger vendt en national triumf til en national katastrofe. De er ikke opgaven voksen, og de tager vand ind hurtigt,« lød det i en erklæring fra Donald Trump.

Han kom også med et personligt angreb på Alejandro Mayorkas' tv-optrædener og kaldte ham for 'ynkelig', 'uvidende' og 'selvglad'.