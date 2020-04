Der er tydeligvis stadig nogle, som ikke forstår, at coronavirus bør tages med stor alvor.

Videoovervågning viser således, at 150 personer fra San Francisco, Californien, ikke har forstået alvoren.

Frem for at isolere sig og holde afstand til andre, valgte de 150 personer at strømme til en ulovlig natklub i San Francisco og dermed bryde forsamlingsforbuddet, som staten Californien har indført. Det skriver ABC News.

Ifølge mediet var den hemmelige og ulovlige natklub opført i en lagerbygning, hvori der blandt andet var DJ-udstyr, røgmaskiner, spilleautomater, poolborde og 'massevis' af alkohol.

De 150 unge besøgte natklubben i perioden d. 4. til 6. april, skriver ABC News.

Politiet i San Francisco har mandag valgt at lukke natklubben med øjeblikkelig virkning og sigte personer for at bryde forsamlingsforbuddet.

»At proppe en masse mennesker ind i en ulovlig klub under virus-udbruddet er som at smide en tændt tændstik ind i en skov under brandsæsonen,« siger anklager i sagen Dennis Herrera.

Californien har indført forbud mod større forsamlinger og beder borgere om at holde sig hjemme - og kun bevæge sig ud, hvis man skal handle eller hente medicin.

Myndighederne udtaler også, at ingen af de unge mennesker fra natklubben overholdt reglerne om at holde to til tre meters afstand fra hinanden.

»De, der driver denne klub, har på ubetænksom vis sat liv i fare, men byen gør alt, hvad den kan for at stoppe spredningen af denne pandemi.«

»Denne pandemi er dødsens alvorlig. Folk er nødt til at rette sig efter den. At ignorere sundhedsanbefalinger er ikke acceptabelt. Vi vil bruge hvert værktøj, vi har til rådighed, for at beskytte borgere mod pandemien.«

Politiet i San Francisco håber således, at denne sag bliver den første og eneste af sin slags i byen.