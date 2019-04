Ud af de anslået 200 passagerer om bord på færgen på Kivu-søen er kun 40 blevet reddet, oplyser minister.

Myndighederne i Den Demokratiske Republik Congo (DRCongo) frygter, at 150 mennesker, der er savnet efter et færgeforlis, er døde. Det oplyser landets præsident, Félix Tshisekedi, på Twitter.

- Jeg er meget ked af det, efter at en båd er sunket på Kivu-søen den 15. april. Indtil videre er 150 savnet, skriver han.

Den regionale transportminister, Jacqueline Ngengele, oplyser til nyhedsbureauet dpa, at ud af de anslået 200 passagerer om bord på færgen er kun 40 blevet reddet.

Tre mennesker er bekræftet døde hidtil.

Transportministeren nævner dårligt vejr og for mange passagerer i forhold til færgens kapacitet som mulige årsager til ulykken.

Den lokale embedsmand Vital Muhini fortæller, at færgen var gammel, og at de fleste passagerer ikke bar redningsveste.

Præsident Félix Tshisekedi oplyser, at han følger situationen tæt for at "identificere og straffe de ansvarlige" for ulykken.

Færgeulykker er ikke ualmindelige på søer og floder i DRCongo. I en af de mest alvorlige ulykker i nyere tid døde mellem 100 og 150 mennesker, da en færge sank ved kajen i byen Goma på Kivu-søen i maj 2001.

Ulykken indtraf, da en masse mennesker skyndte sig om bord på færgen på samme tid for at undgå et kraftigt regnskyl.

/ritzau/