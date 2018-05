Myndighederne advarer om, at mere uvejr er på vej med voldsomme vindstød, der kan vælte huse og træer.

New Delhi. Mindst 150 mennesker er blevet dræbt under voldsomme storme, der har hærget det nordlige Indien i denne uge. Myndighederne advarer om, at nyt uvejr er på vej med kraftige vindstød og lyn.

Embedsmænd i delstaten Uttar Pradeshs katastrofeberedskab siger, at der ikke har været så dødelige storm i regionen i over 20 år.

En dødelig sandstorm har dræbt 121 mennesker i Uttar Pradesh og andre nordlige delstater, mens en elektrisk storm med omkring 40.000 lynnedslag har kostet mindst 21 mennesker livet i det sydlige Indien.

I den nordlige del af landet er træer væltet, og husmure er ødelagt af stormen, siger embedsmænd i New Delhi.

Embedsmænd sagde tidligere på ugen, at storme har væltet over 8000 el-maser og trukket flere hundrede træer op med rode.

- Der er omfattende strømafbrydelser i de ramte områder, og der er mangel på vand, sagde en embedsmand i Jaipur Distriktet T. Ravi Kant.

Den indiske premierminister, Narendra Modi, har på Twitter udtrykt sin sorg over de mange døde og sårede.

Agra-distriktet i Uttar Pradesh, hvor Taj Mahal-monumentet ligger, er et af de hårdest ramte områder.

Embedsmænd siger til BBC, at vindstød på 130 kilometer i timen har skadet dele af Taj Mahal. To minareter er blevet beskadiget. Søjler, der er omkring fire meter høje, er væltet.

Det skinnende hvide monument er samtidig skadet af forurening og insekter og er blevet misfarvet grønt og gult. Indiens højesteret har netop givet ordre til, at der skal ske en bedre vedligeholdelse af Taj Mahals blanke marmorvægge.

Indiens største turistattraktion blev opført i årene 1631-1648 af stormogul Shah Jahan til minde om hans yndlingshustru, Mumtaz Mahal.

/ritzau/AFP