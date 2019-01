62.000 tilskuere så til, da Cristiano Ronaldo onsdag afgjorde den italienske Super Cup med et enkelt mål.

Malede i hovederne og med bannere i hænderne stimlede tusindvis af saudiske kvinder onsdag sammen på King Abdullah Sports City-stadion i Jeddah for at overvære Juventus hive Super Cup-sejren hjem over AC Milan.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er tiende gang, at den italienske Super Cup spilles uden for Italien. Valget af Saudi-Arabien har dog skabt store diskussioner i hjemlandet.

Det skyldes, at de kvindelige fodboldfans kun måtte overvære kampen i familieafsnittet på stadion. Og ikke uden at være ledsaget af mandlige familiemedlemmer.

Super Cuppen er traditionelt et opgør mellem Serie A-vinderen og Coppa Italia-vinderen fra den forgangne sæson.

Alligevel havde Italiens vicepremierminister, Matteo Salvini, på forhånd tilkendegivet, at han ikke ville se kampen. Han mener, at forskelsbehandlingen af mænd og kvinder er "sørgelig" og "ulækker".

Chefen for den italienske Serie A, Gaetano Micciche, forsvarer dog valget af Saudi-Arabien. Han mener, der er sket store fremskridt i landet, i og med at saudiske kvinder indtil sidste år ikke kunne overvære sportsbegivenheder.

- Jeg håber, at det er starten på en social udvikling i dette land, siger Micciche.

- Nu arbejder vi videre på at sikre, at næste gang vi spiller i dette land, så kan kvinder være på alle sæder.

Den italienske Super Cup er blevet spillet 31 gange. Tidligere har opgøret fundet sted i USA, Kina og Qatar.

I år tiltrak kampen 62.000 tilskuere. Heraf var op til 15.000 af dem kvinder.

Fra sidelinjen så de til, da superstjernen Cristiano Ronaldo i 25 graders varme vandt sit første trofæ efter skiftet til den italienske storklub Juventus.

Portugiseren stod selv bag det enlige mål, der sikrede holdet sejren.

Efter en times spil listede Ronaldo umarkeret ind i Milans straffesparksfelt, og efter et perfekt indlæg fra Miralem Pjanic var det simpelt for portugiseren at heade bolden i mål.

- Det er mit første trofæ for Juventus, så jeg er glad. Jeg ville virkelig gerne vinde, så vi kunne få en god start på 2019. Men det er kun begyndelsen, siger Ronaldo efter sejren.

