Mindst 15 er dræbt i en busulykke, der involverer en turistbus, på en motorvej i Bulgarien. Det oplyser de bulgarske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AP.

Ulykken skete ved 17-tiden på en motorvej 20 km fra Bulgariens hovedstad, Sofia. Ifølge politiets oplysninger var bussen på vej fra et nærliggende feriested, da den væltede ned på en vej under motorvejen. Ifølge de første oplysninger er der 20 meter ned fra motorvejen til den mindre vej under den.

Udover de 15 dødsfald er yderligere 27 mennesker såret efter ulykken. De er bragt til hospitaler i Sofia. Nogle af de sårede er ifølge læger alvorligt sårede.

Der er umiddelbart ingen oplysninger om nationaliteten på passagererne.

Det vides ikke, hvor turistbussen var fra, eller hvem den fragtede, da ulykken indtraf.

Den bulgarske regering har erklæret mandag som national sørgedag.

