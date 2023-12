Gerningsmanden bag torsdagens skyderi på et universitet i Prag var selv elev på stedet.

Før han kort efter klokken 15 åbnede ild på Karlsuniversitet i Prags gamle bydel, dræbte han først sin egen far, oplyser tjekkisk politi nu på et pressemøde ifølge lokalmediet Idnes.

Manden har skudt mindst 15 mennesker og såret 24 på skolen, lyder det. Tidligere meldinger lød, at 11 mennesker var døde og ni alvorligt kvæstede.

Hans livløse krop er efterfølgende blevet fundet på universitetet, oplyser politiet.

Han skal angiveligt have skrevet på det krypterede medie Telegram i denne uge, at han hader verden og ønsker at efterlade så meget smerte som muligt.

Flere studerende er blevet indlagt på hospitalet med skudsår. Tre er i alvorlig tilstand, fire i kritisk, lyder det.

Politiet skal allerede klokken 12.20 have modtaget oplysninger om, at en 24-årig mand fra landsbyen Hostoun ville tage til Prag og tage sit eget liv.

Klokken 12.45 modtog politiet oplysninger om, at en død mand var fundet i landsbyen. Det var faren til den mistænkte.

Politiet oplyser videre, at manden var inspireret af skyderier i udlandet.

Skyderiet skal have fundet sted på kunstfakultetet på det pågældende universitet.

Ingen politifolk er kommet til skade.

På sociale medier er der videoer og fotos af mennesker, der løber væk fra området og gemmer sig i klasselokaler eller på ydersiden af bygningen. B.T. har ikke kunnet bekræfte ægtheden af disse.

Udenrigsministeriet i Danmark skriver på X, at man skal holde sig fra området og blive indendørs, såfremt man er i nærheden.

Lokale myndigheder opfordrer også folk til at holde sig væk.

Gerningsmandens identitet er endnu ubekræftet.

Flere europæiske ledere inklusive Frankrigs præsident, Emannuel Macron, og den tyske kansler, Olaf Scholz, udtrykker solidaritet med tjekkerne på sociale medier.

Ledelsen på Karlsuniversitetet anbefaler, at man med øjeblikkelig virkning strammer op på sikkerhedsforanstaltningerne på universitetet, lyder det.