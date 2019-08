Fredag aften blev 15 mennesker ramt af lynet, mens de var i færd med at spille fodbold.

Uheldet fandt sted i Rosenfeld-Heiligenzimmern i Sydtyskland, skriver Schwarzwälder-Bote.

De 15 mennesker er i alderen 19-30 år og var i gang med at spille fodbold, da lynet slog ned omkring klokken 20.30.

En person var kortvarigt bevidstløs, men ingen kom alvorligt til skade ved lynnedslaget.

Alle fodboldspillere blev kørt på sygehuset for at blive tjekket for skader.

I nogle tilfælde kan skaderne gå ud over muskel- og nervevæv, som strømmen nemt ledes igennem.

Det skete for eksempel for den danske fodboldspiller Jonathan Richter, efter at han blev ramt af et lyn under en kamp i Hvidovre i juli 2009.

30 reddere var på stedet for at hjælpe de 15 fodboldspillere.