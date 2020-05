Der er måske opstået en inflammatorisk tilstand hos 15 børn i New York efter virussmitte, melder myndigheder.

15 børn i New York City er blevet indlagt med en inflammatorisk tilstand, som måske kan forbindes til coronavirus.

Det skriver flere amerikanske medier efter udmeldinger fra sundhedsmyndighederne.

Ifølge NBC News er børnene mellem 2 og 15 år gamle. De har vist symptomer, som minder om andre inflammatoriske sygdomme, for eksempel kawasakis syndrom, som er en febersygdom hos børn.

Der har også været meldinger om sygdommen i Europa, skriver mediet.

- Vi arbejder stadig på at forstå det her, siger Jane Newburger, hospitalsdirektør for Boston Children's Hospital, til NBC News.

- Vores bekymring er, at det sandsynligvis, i det mindste for nogle af dem, er en post-immun reaktion på Covid.

Inflammation er betændelse og er kroppens reaktion på infektioner.

Borgmester i New York City, Bill de Blasio, skriver på Twitter, at man har en "presserende sundhedsalarm for forældre og læger".

- Vi har ikke set nogen dødsfald endnu, men vi er meget bekymrede over det, vi ser, skriver han.

Han oplyser, at seks af børnene havde antistoffer - sandsynligvis efter coronasmitte - og fire af dem blev testet positiv for virusset.

Ifølge nyhedsbureauet dpa har sundhedsmyndighederne i New York City udsendt en skrivelse om tilstanden.

- Et inflammatorisk syndrom blandt børn, som for nylig er blevet observeret af myndighederne i Storbritannien, observeres også blandt børn og unge voksne i New York City og andre steder i USA, skriver delstatens sundhedsdepartement.

Også her noterer man sig, at sygdommen "potentielt har forbindelse til Covid-19".

Over halvdelen af de indlagte børn havde problemer med blodtrykket. Fem havde brug for mekanisk hjælp til vejrtrækning, oplyses det ifølge dpa.

New York City har været epicentret for coronavirus i USA. Byen har registreret over 19.000 dødsfald. I alt har USA registreret over 71.000 døde, svarende til 21,6 døde per 100.000 indbyggere.

/ritzau/