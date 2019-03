Nye rapporter viser, at Kinas har gjort fremskridt i bekæmpelsen af luftforurening.

New Delhi var verdens mest forurenede hovedstad i 2018 efterfulgt af Bangladeshs hovedstad, Dhaka, og Kabul i Afghanistan.

Men Indien er hjemsted for 15 af de mest forurenede storbyer i verden, siger to grupper, som overvåger luftforurening.

I Kina er der sket fremskridt i bekæmpelsen af forurening, viser en rapport fra Greenpeace og IQ AirVisual, som fra Schweiz indsamler data om luftkvalitet globalt.

Den giftige luft i New Delhi er forårsaget af biler, industristøv fra byggepladser og røg fra afbrændinger af affald og rester af afgrøder på marker.

Byens gennemsnitlige årlige koncentration af PM2,5 - målestok for partikelforurening - i en kubikmeter luft var på 113,5 i 2018.

De to miljøgrupper fastslår i deres rapporter, at dette var mere end det dobbelte af niveauet i Beijing, som sidste år havde et gennemsnit på 50.

Dermed ligger Beijing nummer otte på listen over de mest forurenede byer.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har fastsat en forskrift om en gennemsnitlig luftkvalitet på 25 mikrogram af PM2,5 per kubikmeter luft.

Kina har i en årrække kæmpet for at håndhæve miljølove og har slået ned på mange forurenende industrier. I de seneste år har landet nydt godt af en klart forbedret lovgivning og mere politisk vilje til at få mindsket luftforureningen.

- Spørgsmålet er nu, hvorvidt der i Indien er politisk vilje til at gå aggressivt ind og vende udviklingen, siger Pujarini Sen, som er talskvinde for Greenpeace India.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har tidligere sagt, at ni ud af ti mennesker i verden indånder usund luft.

Ifølge en rapport fra FN-organisationen sidste år forårsager luftforureningen over syv millioner dødsfald årligt verden over.

/ritzau/Reuters