En mand er mandag blevet idømt 15 års fængsel for at have voldtaget en hjemløs kvinde, mens han i december sidste år fejrede sin fødselsdag på en bytur i Cardiff.

Det skriver Sky News.

Under dække af at ville købe mad til hende, førte Liam Stimpson, i de tidligere morgentimer, kvinden hen til en afsidesliggende jernbanebro i Cardiff.

Her voldtog han hende.

Han fortsatte sit voldsomme overfald, mens kvinden råbte om hjælp.

Kriminalinspektør Katherine Barry fra South Wales Police kalder Stimpson for »et sadistisk rovdyr«, som udførte »et afskyeligt overfald.«

Kvinden pådrog sig alvorlige skader i ansigtet.

»Offerets tilstand var sådan, at hun havde svært ved at give os en forklaring i begyndelsen af efterforskningen. Vi var meget afhængige af de borgere, som greb ind, og som efter min mening sandsynligvis reddede hendes liv og var i stand til at give os flere oplysninger om gerningsmandens færden,« siger kriminalinspektøren.

Ifølge Berry er de optagelser af overfaldet, som hun har set fra overvågningskameraer, noget af det værste, hun har været vidne til i sine 21 år i politiet.

»Den grad af vold, han brugte, og nedværdigelsen af offeret var forfærdelig. Han er en absolut fare for kvinder. Vi vil gerne takke de vidner, der stod frem som følge af pressens appel om information, og dem, der modigt afgav forklaring,« siger Katherine Barry.