Et åbent vindue og et par fingeraftryk.

Det er lige nu eneste spor af den irske teenager Nora Quoirin, som søndag forsvandt sporløst fra et ferieresort i Malaysia.

Her fire dage efter er det stadig et mysterium, hvordan og hvorfor den 15-årige Nora Quoirin forlod hotellet, hvor hun netop var blevet indlogeret sammen med sin familie. Og ikke mindst, hvad der siden er sket med hende.

Den irsk-franske familie fra London var netop ankommet til hotellet The Dusun i naturreservatet Berumbun Forest Reserve syd for Kuala Lumpur.

15-årige Nora, som er forsvundet i Maylaysia. Foto: HO

De tjekkede ind på hotellet om aftenen, gik i seng, men da de vågnede om morgenen, var Nora væk.

Teenageren beskrives som udviklingshæmmet og er ifølge familien en ekstrem sårbar pige med indlæringsvanskeligheder.

De er fuldstændig overbeviste om, at hun aldrig ville forlade hotellet selv og mener, at hun er blevet bortført.

»Nora forsvandt under ekstremt mystiske omstændigheder, for hun sov i samme værelse som sin bror og søster,« siger hendes bedstefar Sylvain Quoirin til nyhedsbureauet AFP.

15-årig Nora Quoirin er forsvundet fra sit hotelværelse på Malaysia.

Over for tv-stationen BBC uddyber han:

»Hun er en ung pige, som er vældig genert, meget reserveret og meget ængstelig. Det er fuldstændig utænkeligt, at hun skulle være gået alene ud om natten. Det kan du fuldstændig udelukke. Hun er en pige, som altid har haft behov for at blive beskyttet.«

Noras far meldte datteren savnet søndag morgen klokken otte lokal tid, og siden har mere end 200 betjente ledt efter hende i regnskoven rundt om ferieresortet.

Selvom hendes familie føler sig sikre på, at hun er blevet udsat for en forbrydelse, understreger politiet, at der ikke er noget, der peger i den retning.

Over 200 betjente deltager lige nu i eftersøgningen. Foto: MOHD RASFAN

De udelukker dog på nuværende tidspunkt ingenting i efterforskningen. Samtidig med den storstilede eftersøgning i skov og søer, er politiet i gang med at analysere de fingeraftryk, der blev fundet i vindueskarmen på værelset.

Onsdag læste Noras tante en erklæring op fra hendes forældre, Meabh og Sebastien Quoirin:

'Det her er ekstremt traumatisk for hele familien. Meabh og Sebastien er forståelig nok knuste og for oprørte til at udtale sig personligt lige nu. Men vi må holde håbet oppe og beder om, at alle holder Nora i deres tanker og fortsætter med at støtte eftersøgningen.'

Det irsk-franske ægtepar var taget til Malaysia på en to ugers ferie med Nora og hendes to mindre søskende. Turen til Malaysia var deres drømmeferie.