Elever på New Yorks 1700 skoler har fået lov til at blive væk fra undervisningen for at kæmpe for klimaet.

"Red vores planet den brænder".

Nærmest symbolsk er det usædvanligt varmt for årstiden, mens titusindvis af primært unge mennesker fredag er samlet i New York. De er væbnet med papskilte, bannere og megafoner som del af globale klimademonstrationer.

Elever på den amerikanske storbys 1700 skoler har på forhånd fået myndighedernes velsignelse til at holde fri fra skole for at demonstrere. Ifølge arrangørerne selv er "hundredtusindvis" dukket op.

En af dem er Sariya Sealey, der fredag fylder 15 år.

- De voksne gør ikke noget for kloden. Det er sindssygt, at det er os unge, der skal presse på. Måske vil demonstrationerne få dem til at indse, at de er nødt til at handle, siger hun.

- Jeg er meget bange for min fremtid. Jeg har fødselsdag i dag, men hvor mange flere fødselsdage kommer jeg til at fejre, hvis vi ikke gør noget nu, spørger Sariya Sealey.

Klimaforskningen peger på, at den globale opvarmning fører til mere ekstremt vejr. Det kan være kraftigere storme, voldsommere regnvejr og langvarige perioder med tørke.

Fredagens demonstrationer er inspireret af den svenske teenager Greta Thunberg, der for over et år siden begyndte sin såkaldte skolestrejke for klimaet ved at blive væk fra undervisningen hver fredag.

I folkemængden i New York står 12-årige Kit Charlene, der tydeligvis har hentet inspiration fra den svenske klimasuperstjerne.

Hun bærer på et håndskrevet skilt med teksten "Skolstrejk för klimatet", som Thunberg har kaldt sin protest for mere handling på klimaområdet. Thunberg befinder sig i New York og skal tale ved demonstrationen.

- På en måde er det absurd, at vi skal demonstrere på den her måde. Det eneste, vi beder om, er, at politikerne lytter til videnskaben og begynder at gøre noget for at redde klimaet nu, siger Kit Charlene.

Der har fredag været klimademonstrationer i over 150 lande.

Protesterne finder sted forud for mandagens klimatopmøde i FN, hvor verdens stats- og regeringschefer er inviteret.

