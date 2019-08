Blev hun slået ihjel, eller var hendes død en tragisk ulykke?

Tirsdag blev liget af den irsk-franske teenager Nora Quoirin fundet i den malaysiske jungle, men sagen om hendes forsvinden er langt fra forbi.

For selv om den storstilede eftersøgning er slut, sidder hendes forældre tilbage med masser af ubesvarede spørgsmål.

Nora blev fundet blot få kilometer fra ferieresortet The Dusun i naturreservatet Berumbun Forest Reserve syd for Kuala Lumpur, hvor hun 3. august tjekkede ind med sine forældre og søskende.

Nora Quoirin forsvandt i junglen få timer efter, at hun ankom til et ferieresort sammen med sin familie. Foto: HO

Familien gik i seng sent lørdag aften, men da de vågnede søndag morgen, var Nora væk.

Nu undrer de sig over, at hun ikke blev fundet noget før.

Hvorfor skulle der gå 10 dage, før en tilfældig forbipasserende turist spottede pigen tæt på et mindre vandfald?

Og hvordan kunne det kæmpemæssige redningsmandskab overse pigens lig, når de allerede en gang havde gennemsøgt området?

Foto: MOHD RASFAN

I næsten halvanden uge har mere end 300 personer deltaget i eftersøgningen af Nora, og politiet har forsøgt at finde hende med både droner, helikopter og hunde.

Politiet har hele tiden behandlet sagen som en eftersøgning efter en forsvunden person, men hendes forældre fastholder, at Nora aldrig ville gå ud i regnskoven på egen hånd.

Teenagepigen var udviklingshæmmet, yderst sårbar og kunne ikke klare sig selv.

Derfor er de overbeviste om, at hun har været udsat for en forbrydelse.

Både sporhunde og lighunde deltager i eftersøgningen af Nora. Foto: STR

Området, hvor Nora blev fundet, er inden for det område, hvor redningsmandskabet hele tiden har søgt, og derfor kan de pårørende ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før hun blev fundet.

Eftersøgningsholdet havde nemlig allerede ledt netop der - uden af finde Nora.

Forældrene ønsker svar på, hvor længe Nora har ligget der, og om hun har været der hele tiden, eller er der en eller flere, der har placeret hendes lig der efterfølgende?

Da Nora forsvandt, var hun kun iført undertøj, men da hun blev fundet, var hendes lig nøgent.

Nora Quoirin. Foto: LUCY BLACMAN TRUST/ FAMILY / HAN

Tirsdag spottede en vandrer i området liget og slog alarm til politiet. Kort efter kunne de ulykkelige forældre bekræfte, at der var tale om deres datter.

Det irsk-franske ægtepar Meabh og Sebastian Quoirin rettede bagefter en varm tak til alle, der har hjulpet med at finde deres datter.

Men en talsmand for familien siger til britiske The Sun, at de stadig har en masse spørgsmål.

»Et af dem går på, om liget hele tiden har været der (hvor det blev fundet, red.), eller om der er en kriminel involveret? Blev liget dumpet der bagefter?« forklarer Matthew Searle på vegne af forældrene.

Her holder Nora's mor en kort tale for redningsfolkene. Foto: ROYAL MALAYSIAN POLICE / HANDOUT

Politiet hælder fortsat mest til, at der er tale om en tragisk forsvindingssag, men udelukker på nuværende tidspunkt ingenting.

Den stedfortrædende politiinspektør Mazn Mazlan bekræfter over for avisen, at politiet ikke kan afvise, at der er sket en forbrydelse.

Han vil ikke kommentere, hvorvidt Noras lig havde skader, eller om politiet tror, andre kan have været involveret i hendes død.

Et ligsyn og en obduktion nu skal fastslå, hvad dødsårsagen er.